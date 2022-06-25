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Sosyal medyada gündem oldu! Evcil hayvanını öldürdü, sonra çiğ çiğ yedi

25.06.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Lincolnshire bölgesinde yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. İsmi açıklanmayan bir kadın bir aile üyesiyle girdiği iddia sonucunda kızının hamsterını önce öldürdü, ardından ise çiğ çiğ yedi. Bu anları Facebook hesabında paylaşan kadın kısa sürede gözaltına alınarak tutuklandı.

Sosyal medyada gündem oldu! Evcil hayvanını öldürdü, sonra çiğ çiğ yedi

Facebook’ta paylaşılan bir görüntü kısa sürede popüler olmayı başardı. Bir annenin, iddianın parçası olarak uyuşturucu madde kazanmak için kızının hamsterını yediği gösterildi. Kemirgeni öldürüp yutmakla suçlanan kadın hayvanlara eziyet ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

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PARÇALARA AYIRARAK YUTTU

Facebook gönderisinde kadın elinde bir şişe suyu tutarken diğer elindeki hamsterı parçalara ayırarak yutmaya başladı. Bu eylemi sonucunda kadın iddiaya girdiği aile üyesinden uyuşturucu madde kazandı.

Lincolnshire Polis Sözcüsü yaptığı açıklamada, "39 yaşındaki bir kadını, bir hamstera yönelik şiddet eylemi gösteren sosyal medyada yayınlanan üzücü bir videonun ardından hayvanlara zulüm şüphesiyle tutukladık. Sosyal medyada bu tarz içeriklere rastlayan herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Lütfen şikayetlerinizi iletin” dedi.

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