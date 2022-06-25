Sosyal medyada gündem oldu! Evcil hayvanını öldürdü, sonra çiğ çiğ yedi

Facebook’ta paylaşılan bir görüntü kısa sürede popüler olmayı başardı. Bir annenin, iddianın parçası olarak uyuşturucu madde kazanmak için kızının hamsterını yediği gösterildi. Kemirgeni öldürüp yutmakla suçlanan kadın hayvanlara eziyet ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

PARÇALARA AYIRARAK YUTTU

Facebook gönderisinde kadın elinde bir şişe suyu tutarken diğer elindeki hamsterı parçalara ayırarak yutmaya başladı. Bu eylemi sonucunda kadın iddiaya girdiği aile üyesinden uyuşturucu madde kazandı.

Lincolnshire Polis Sözcüsü yaptığı açıklamada, "39 yaşındaki bir kadını, bir hamstera yönelik şiddet eylemi gösteren sosyal medyada yayınlanan üzücü bir videonun ardından hayvanlara zulüm şüphesiyle tutukladık. Sosyal medyada bu tarz içeriklere rastlayan herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Lütfen şikayetlerinizi iletin” dedi.



