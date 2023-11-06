HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sosyal medyada gündem oldu! Kutup Işıkları Türkiye'de ilk kez görüldü: İstanbul, Tekirdağ, Van, Balıkesir...

Sosyal medyada gündem oldu! Kutup Işıkları Türkiye'de ilk kez görüldü: İstanbul, Tekirdağ, Van, Balıkesir...

06.11.2023 09:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya'ya güçlü bir jeomanyetik bir fırtına çarpması sonucu Türkiye ve Avrupa'da pek çok bölgede Kuzey (Kutup) Işıkları görüldü. İstanbul, Tekirdağ, Van ve Balıkesir'den görüntüler gelirken kutup ışıkları sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada gündem oldu! Kutup Işıkları Türkiye'de ilk kez görüldü: İstanbul, Tekirdağ, Van, Balıkesir...

Dünya’da çok az görülebilen Kuzey Işıkları, dün gece Türkiye, İngiltere ve dünyanın daha pek çok yerinde gökyüzünü kırmızı ve yeşil ışıkla aydınlattı.

KUTUP IŞIKLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hava Forum'a göre Dünya'ya çok güçlü bir jeomanyetik (solar) fırtına çarptı. Bu fırtına nedeniyle Türkiye dahil pek çok yerde Kutup Işıkları görüldü. İstanbul, Tekirdağ, Van ve Balıkesir'den görüntüler gelirken Kutup Işıkları sosyal medyada gündem oldu.

balıkesir1

istanbul1

tekirdağ2

van2

IŞIKLAR, KUZEY VE GÜNEY KUTUPLARININ YAKININDA GÖRÜLÜYOR

Bu tür ışıklar, genellikle en çok, aurora australis olarak adlandırılan, Dünya'nın manyetik kuzey ve güney kutuplarının yakınında görülüyor. Güneş rüzgarı olarak bilinen güneşten gelen parçacıkların etkileşiminden oluşuyor. Ayrıca milyonlarca mil yol alabilen bu parçacıklar Dünya’nın genellikle kutup bölgelerinde ortaya çıkıyor.

Bunun yanı sıra Kuzey Işıkları, çarptığı gaz molekülü ve atmosferine bağlı olarak, ışığın farklı dalga boylarında farklı miktarlarda enerji açığa çıkmakta. Oksijen yeşil ışık üretirken, gökyüzünün kırmızı renkte parlamasına neden oluyor.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soğuk hava kenti etkisi altına aldı! Birçok yerinde don meydana geldiSoğuk hava kenti etkisi altına aldı! Birçok yerinde don meydana geldi
TEM'de trafik sıkıştı! Nedeni ortaya çıktıTEM'de trafik sıkıştı! Nedeni ortaya çıktı
Bir bir yakalandılar! 77 ilde düğmeye basıldıBir bir yakalandılar! 77 ilde düğmeye basıldı
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir İstanbul Van kutup ışıkları

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Herkes bu belediye başkanını konuştu! "Aşka devam" pozu geldi

Herkes bu belediye başkanını konuştu! "Aşka devam" pozu geldi

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

Bir anda ortaya çıktı! "Yılan timsah melezi gibi"

Bir anda ortaya çıktı! "Yılan timsah melezi gibi"

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.