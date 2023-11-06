Sosyal medyada gündem oldu! Kutup Işıkları Türkiye'de ilk kez görüldü: İstanbul, Tekirdağ, Van, Balıkesir...

Dünya’da çok az görülebilen Kuzey Işıkları, dün gece Türkiye, İngiltere ve dünyanın daha pek çok yerinde gökyüzünü kırmızı ve yeşil ışıkla aydınlattı.

KUTUP IŞIKLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hava Forum'a göre Dünya'ya çok güçlü bir jeomanyetik (solar) fırtına çarptı. Bu fırtına nedeniyle Türkiye dahil pek çok yerde Kutup Işıkları görüldü. İstanbul, Tekirdağ, Van ve Balıkesir'den görüntüler gelirken Kutup Işıkları sosyal medyada gündem oldu.

IŞIKLAR, KUZEY VE GÜNEY KUTUPLARININ YAKININDA GÖRÜLÜYOR

Bu tür ışıklar, genellikle en çok, aurora australis olarak adlandırılan, Dünya'nın manyetik kuzey ve güney kutuplarının yakınında görülüyor. Güneş rüzgarı olarak bilinen güneşten gelen parçacıkların etkileşiminden oluşuyor. Ayrıca milyonlarca mil yol alabilen bu parçacıklar Dünya’nın genellikle kutup bölgelerinde ortaya çıkıyor.

Bunun yanı sıra Kuzey Işıkları, çarptığı gaz molekülü ve atmosferine bağlı olarak, ışığın farklı dalga boylarında farklı miktarlarda enerji açığa çıkmakta. Oksijen yeşil ışık üretirken, gökyüzünün kırmızı renkte parlamasına neden oluyor.





