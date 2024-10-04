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  4. Sosyal medyada gündem yaratan açıklama! O kadar çok 'fazla mesai' yaptı ki... Tatile çıkma cezası aldı

Sosyal medyada gündem yaratan açıklama! O kadar çok 'fazla mesai' yaptı ki... Tatile çıkma cezası aldı

04.10.2024 14:56
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.10.2024 14:56
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Almanya'da çalışan bir Türk iş yerinde yaşadığı ilginç bir durumdan söz ettiği paylaşımı sayesinde kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerde şantiye şefinin 'fazla mesai' yaparak çok çalıştığını söyleyen kadın, "Tatil cezası verildi. Tatile çıkmak zorunda. Şantiyeye girişi yasaklandı" dedi.

Almanya'da çalışan bir Türk iş yerinde karşılaştığı ilginç bir durumdan söz edince dikkatleri üzerine çekti.

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Şantiye şefine verilen tatil cezasını anlatan kadın, "Sadece Almanya'da olur dedirten bir olay yaşadım. Şantiye şefim o kadar çok überstunde yani çok fazladan saat çalışmış ki ceza yedi. Cezası da tatile çıkmak arkadaşlar. Bugünden itibaren kendisi tatile çıkmak zorunda. Şantiyeye girişi yasaklandı. 'Evde dinlenmelisin, kendine bakmalısın' gibi şeyler söylendi. Ne diyorsunuz başka ülkelerde olur muydu bu?" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Böyle bir şey duymadım" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ceza gibi ceza. Bize de böyle cezalar gerekiyor" yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Almanya
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