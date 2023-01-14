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Sosyal medyada gündem yaratan anlar! Sevgilisinin koltuk altını tıraş etti... Yorum yağmuruna tutuldu

14.01.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta paylaşılan bir görüntü kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. ‘Aisaka.sxs’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın erkek arkadaşının koltuk altını tıraş ettiği anları paylaştı. Bu anlar sosyal medya kısa sürede gündem yaratırken kullanıcılar gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.

TikTok’ta toplumsal olarak tabu olarak görülen istenmeyen tüylere ilişkin olarak kadınların tüylerini serbest bıraktığı bir akım uzun süredir hakimdi. Doğal güzellik anlayışını benimsediklerini dile getiren kadınların istenmeyen tüylerini almadan kendi hallerinde uzamasına izin veriyordu. Son olarak ise TikTok’ta tüylerin uzamasına izin verme trendine tamamen ters düşen bir görüntü gündem olmayı başardı. Bir kadın sevgilisinin koltuk altındaki tüyleri tıraş ettiği bir gönderiyi paylaşarak popüler oldu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderide ismi açıklanmayan adam önce tıraş kremini önce sevgilisinin koltuk altına parmaklarıyla yaydı. Ardından ise elindeki tıraş bıçağıyla kız arkadaşının koltuk altındaki tüyleri almaya başladı.

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Sosyal medyada gündem olan görüntüler kullanıcıları adeta ikiye böldü. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye tepki gösterirken bazı kullanıcılar ise hareketi şefkatli bulduklarını ifade etti. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Erkeklerin düştüğü haller” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Sevgililik değil biraderlik seviyesi bu “ yorumunu ekledi.

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