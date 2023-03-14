Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Eteği demirlere takılınca bir anda kendisini yerde buldu... Eteği tamamen çıktı

Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler ismi açıklanmayan genç bir kızın başına gelen kazayı gösterdi. Arkadaşının yanına gelmek için demir korkulukların üzerinden atlamak için hamle yapan genç kız bir anda kendisini yerde buldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken sosyal medyada da çok konuşuldu.

ETEĞİ ÇIKTI

Demir korkulukların üzerinden atlarken eteği takılan genç kız olaya gülerek tepki verdi. Yere düşen kızın eteği demirlerde asılı kalırken arkadaşı da büyük bir şaşkınlıkla olayı takip etti. O anlar sosyal medyada kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.