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Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Eteği demirlere takılınca bir anda kendisini yerde buldu... Eteği tamamen çıktı

14.03.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kısa sürede gündem yaratan görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın yaşadığı talihsiz kaza çok konuşuldu. Demirlerin üzerinden atlamak için hamle yapan genç bir kız eteği korkuluklara takılınca bir anda kendisini yerde buldu. Üstelik o anlarda eteği de tamamen çıkınca genç kız yarı çıplak kaldı.

Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler ismi açıklanmayan genç bir kızın başına gelen kazayı gösterdi. Arkadaşının yanına gelmek için demir korkulukların üzerinden atlamak için hamle yapan genç kız bir anda kendisini yerde buldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken sosyal medyada da çok konuşuldu.

ETEĞİ ÇIKTI

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Demir korkulukların üzerinden atlarken eteği takılan genç kız olaya gülerek tepki verdi. Yere düşen kızın eteği demirlerde asılı kalırken arkadaşı da büyük bir şaşkınlıkla olayı takip etti. O anlar sosyal medyada kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.

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sosyal medya

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