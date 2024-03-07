Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medyada gündem yaratan sözler! Kendi isteğiyle çocuk sahibi olmadığını söyledi... "Hayattaki tek derdim alışveriş yapmak"

    Sosyal medyada gündem yaratan sözler! Kendi isteğiyle çocuk sahibi olmadığını söyledi... "Hayattaki tek derdim alışveriş yapmak"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.03.2024 08:28
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok'ta 'iamstephanienoble' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Stephanie Noble isimli bir kadın çocuk sahibi olmak istememesinin nedenlerini anlatınca bir anda sosyal medyada gündem oldu. Sürekli olarak ağlayan ve çığlık atan bir çocukla uğraşmak istemediğini dile getiren Noble, "Anne olmak çok güzel. Ancak her kadının bunu yapması gerekmiyor" dedi.

    TikTok'ta 'iamstephanienoble' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Stephanie Noble isimli bir kadın son gönderisiyle 3 milyon izlenmeye ulaştı.

    kapak2

    Çocuk sahibi olmak istemediğini ve çocuksuz hayatın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Noble, bu durumu söylediğinde ise çevresinden tepki aldığını dile getirdi. Genç kadın, "Çocuk istemediğimi söylediğimde insanlarda çoğunlukla şaşkınlıkla birlikte 'Neden?' cevabını alıyorum.

    2

    Çocuk sahibi olmak istemediğini ve bu süreçte kendisiyle ilgilenmek istediğini dile getiren Noble, "Amacım tırnaklarımı yaptırmak, alışverişe gitmek, kendimi tedavi etmek. Şekerleme yapmaktan çok keyif alıyorum. Çocuğum olmadığı için bir amacım olmadığını söylüyorlar. Bu ne cüret!" dedi.

    3

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterirken Noble'yi destekleyenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar çoktu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İnsanların bunu söylemesi çok acı verici. Çocuksuz olmam kendi seçimim değil, bu yüzden çocuğum olmadığı için hiçbir amacımın olmadığının söylenmesi çok incitici" yorumunu ekledi.

    kapak1

    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "63 yaşındayım ve kendi isteğimle çocuk sahibi olmadım, özgürüm. Harika bir hayattı!!! Evliyim, çiftliği var, seyahat ediyorum" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

    Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

     Olay sözler! 'Kuryeleri yaşlı yapmayın'

    Olay sözler! 'Kuryeleri yaşlı yapmayın'

     Bir gören bir daha baktı! 'Hepsi senin mi?'

    Bir gören bir daha baktı! 'Hepsi senin mi?'

     Öyle fotoğraflarını gördü ki kendisi bile inanamadı

    Öyle fotoğraflarını gördü ki kendisi bile inanamadı

     İş gezisi öncesi maili okuyunca şoke oldu! "Aynı yatağı paylaşmaya ne dersiniz?"

    İş gezisi öncesi maili okuyunca şoke oldu! "Aynı yatağı paylaşmaya ne dersiniz?"


    ChefGPT


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Kıyafeti uygunsuz bulununca kovuldu! İsyan etti Kıyafeti uygunsuz bulununca kovuldu! İsyan etti
    Çoğu kişinin maaşı onun sadece bahşişi! "Hesaptan çok bahiş"Çoğu kişinin maaşı onun sadece bahşişi! "Hesaptan çok bahiş"
    Uzak durulması gereken erkek isimlerini açıkladıUzak durulması gereken erkek isimlerini açıkladı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok çocuk
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Altın fiyatlarında çifte rekor! Gram altın ons altın gaza bastı

    Altın fiyatlarında çifte rekor! Gram altın ons altın gaza bastı

    İstanbul'da son 15 günde tablo değişti, fark açıldı!

    İstanbul'da son 15 günde tablo değişti, fark açıldı!

    Uzak durulması gereken erkek isimlerini açıkladı

    Uzak durulması gereken erkek isimlerini açıkladı

    Kıyafeti uygunsuz bulununca kovuldu! İsyan etti

    Kıyafeti uygunsuz bulununca kovuldu! İsyan etti

    Adım atacak yer bile yok! "Gördüklerimi unutamıyorum"

    Adım atacak yer bile yok! "Gördüklerimi unutamıyorum"

    'Kocamı engeller misin?' mesajlarına olay yanıt! Bikinili cevap verdi

    'Kocamı engeller misin?' mesajlarına olay yanıt! Bikinili cevap verdi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

    Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

    Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.