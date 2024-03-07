Sosyal medyada gündem yaratan sözler! Kendi isteğiyle çocuk sahibi olmadığını söyledi... "Hayattaki tek derdim alışveriş yapmak"

TikTok'ta 'iamstephanienoble' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Stephanie Noble isimli bir kadın son gönderisiyle 3 milyon izlenmeye ulaştı.

Çocuk sahibi olmak istemediğini ve çocuksuz hayatın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Noble, bu durumu söylediğinde ise çevresinden tepki aldığını dile getirdi. Genç kadın, "Çocuk istemediğimi söylediğimde insanlarda çoğunlukla şaşkınlıkla birlikte 'Neden?' cevabını alıyorum.

Çocuk sahibi olmak istemediğini ve bu süreçte kendisiyle ilgilenmek istediğini dile getiren Noble, "Amacım tırnaklarımı yaptırmak, alışverişe gitmek, kendimi tedavi etmek. Şekerleme yapmaktan çok keyif alıyorum. Çocuğum olmadığı için bir amacım olmadığını söylüyorlar. Bu ne cüret!" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterirken Noble'yi destekleyenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar çoktu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İnsanların bunu söylemesi çok acı verici. Çocuksuz olmam kendi seçimim değil, bu yüzden çocuğum olmadığı için hiçbir amacımın olmadığının söylenmesi çok incitici" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "63 yaşındayım ve kendi isteğimle çocuk sahibi olmadım, özgürüm. Harika bir hayattı!!! Evliyim, çiftliği var, seyahat ediyorum" yorumunu yaptı.







