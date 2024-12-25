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Sosyal medyada gündem yaratan yılbaşı kostümü! Ailesi görünce şoka girdi: "Anlamam biraz zaman aldı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.12.2024 15:24
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TikTok'ta "mamabear.brand" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın kıyafet seçimiyle ailesini şaşkına çevirdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kırmızı-yeşil çoraplarla sadece kırmızı iç çamaşırı giyiyormuş gibi görünen kadın aslında yeni taytını ailesini tanıtmadı. Aile üyeleri genç kadının taytını görünce şaşkınlığını gizleyemedi ve sosyal medyada çok konuşulan tepkilere imza attı.

Sosyal medyada gündem yaratan yılbaşı kostümü! Ailesi görünce şoka girdi: "Anlamam biraz zaman aldı"

TikTok'ta "mamabear.brand" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Laura Dodd isimli bir kadın Noel taytını ailesini tanıtmak istedi ve o anları da cep telefonuyla çekmeyi ihmal etmedi. Fenomen isim kamera karşısında kırmızı bir iç çamaşırı baskılı taytıyla dans ederken aile üyelerinin ağzı açık kaldı. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü bu eğlenceli anlara yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Resmen kandırıldım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Anlamam biraz zaman aldı" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Eşime almak istiyorum." yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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