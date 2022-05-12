Sosyal medyada linç edildiler! Kafalar ekibinden Pakistan açıklaması

Sığınmacıların çok tartışıldığı şu günlerde Kafalar ekibinin Pakistan'a gitmesi birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. Birçok fenomen isim de takipçilerini para karşılığı yönlendirdiği iddiasıyla ekibe sert çıktı. Kafalar ekibinin hükümetten bazı isimlerle videolarının bulunmasından dolayı ekibin para karşılığı Pakistan'a gittiği yönünde açıklamalar yapıldı.

KAFALAR'DAN YANIT

Youtube kanalları üzerinden yapılan eleştirilere yanıt veren Kafalar ekibi kendilerine kumpas kurulduğunu iddia etti. Ekip yayınladığı videoda şu açıklamayı yaptı:

"Merhaba arkadaşlar, 9 Mayıs 2022 Tarihinde çektiğimiz ve hiçbir siyasi güç ile bağlantısı olmayan Pakistan videomuz ile ilgili sosyal medyada üzerimize yapılan karalama kampanyasına cevaben bu açıklama videosunu çektik.

Hakaret ve iftira dolu tüm söylemlere karşı olayı en şeffaf yönüyle ele aldığımız bu videoda da görebileceğiniz bir çok kanıt ve belgelerle Pakistan’a seyahat amacımızın konuşulduğu gibi siyasi bir bağlantısı olmadığını aktarmaya çalıştık.

Ayrıca Pakistan’da çektiğimiz ve yapılan karalamalarla hiçbir ilgisi olmayan videomuz Yarın (Cuma) 18:00’da Yayında Olacaktır.

Çivisi çıkmış sosyal medya dünyasında üzerimize oynanan bu zorlu süreçte bize inanan, güvenen ve destek olan herkese sonsuz teşekkürler.

YORUMLARI SİLDİLER

Kafalar ekibinin videonun altındaki bazı yorumları silmesi ise dikkat çekti. Bu konuyla ilgili de açıklama yapan Kafalar, "Video izlenmeden yapılan tüm yorumlar silinmiştir. Şimdiden itibaren atılan yorumlarınız burada kalacak. Türk milletinin vicdanına bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.



