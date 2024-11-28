Sosyal medyada tanıştığı doktorlar indirimli liposuction kazandı! Fazla yağlarından kurtulmak isterken canından oldu

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyada tanıştığı bir doktora liposuction operasyonu yaptıran 31 yaşındaki Paloma Alves isimli genç kadın klinikte hayatını kaybetti. Alves, iki yıl boyunca birikim yaptıktan sonra Dr. Josias dos Santos ile bir hidrolipo prosedürüne girmek için sosyal medya üzerinden anlaştı. 10.00 Brezilya reali (yaklaşık 57 bin 848 TL) Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki güzellik merkezinde prosedürünü tamamladı. Ancak ameliyattan sonra nefes almada zorluk çekti ve bayıldı. Kaldırıldığı acil serviste Alves hayatını kaybetti.

"ADALET İSTİYORUM"

Alves'in eşi Everton Silveira, Brezilya sitesi G1'e konuşarak, "Paloma için adalet istiyorum. Doktor kliniği kapattı, ortadan kayboldu ve hiçbir şey söylemedi. İşlem için gittik ve ben oradaydım. Son derece ihmalkardılar. Sağlık ekibini aramaları uzun zaman aldı. Bana ne olduğunu söylemediler. Çok üzücü, hassas bir durumdu. Vay canına, olağan dışı. Hastanede onu canlandırmaya çalıştılar ama öldü. Adalet yerini bulmalı. Eşimin hayalini gerçekleştirmek için onu aldım ve şimdi onu gömmek zorundayız. İnanamıyorum." ifadelerini kullandı.

KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

Brezilya polisi, soruşturmalar devam ederken Alves'in ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi. Dr. Josias Caetano dos Santos, TV Globo'ya açıklamasında, "Hastanın solunum sıkıntısı kötüleşti ve bilincini kaybetti, ancak bu sadece birkaç saniye sürdü. Kalp masajı yapmaya başladık. Onu oksijen maskesiyle havalandırmaya başladık. Oksijen eksikliği çektiğinizde, bu manevraların hızlı bir şekilde iyileşmenize yardımcı olmasını beklersiniz. Bu olmadı" dedi.