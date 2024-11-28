Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sosyal medyada tanıştığı doktorlar indirimli liposuction kazandı! Fazla yağlarından kurtulmak isterken canından oldu

Sosyal medyada tanıştığı doktorlar indirimli liposuction kazandı! Fazla yağlarından kurtulmak isterken canından oldu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.11.2024 14:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde sosyal medyadan tanıştığı bir doktor aracılığıyla güzellik merkezinde indirimli liposuction yaptıran 31 yaşındaki Paloma Alves kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Polislerin olaya ilişkin soruşturmasının devam ettiği ifade edildi.

Sosyal medyada tanıştığı doktorlar indirimli liposuction kazandı! Fazla yağlarından kurtulmak isterken canından oldu

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyada tanıştığı bir doktora liposuction operasyonu yaptıran 31 yaşındaki Paloma Alves isimli genç kadın klinikte hayatını kaybetti. Alves, iki yıl boyunca birikim yaptıktan sonra Dr. Josias dos Santos ile bir hidrolipo prosedürüne girmek için sosyal medya üzerinden anlaştı. 10.00 Brezilya reali (yaklaşık 57 bin 848 TL) Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki güzellik merkezinde prosedürünü tamamladı. Ancak ameliyattan sonra nefes almada zorluk çekti ve bayıldı. Kaldırıldığı acil serviste Alves hayatını kaybetti.

"ADALET İSTİYORUM"

1

Alves'in eşi Everton Silveira, Brezilya sitesi G1'e konuşarak, "Paloma için adalet istiyorum. Doktor kliniği kapattı, ortadan kayboldu ve hiçbir şey söylemedi. İşlem için gittik ve ben oradaydım. Son derece ihmalkardılar. Sağlık ekibini aramaları uzun zaman aldı. Bana ne olduğunu söylemediler. Çok üzücü, hassas bir durumdu. Vay canına, olağan dışı. Hastanede onu canlandırmaya çalıştılar ama öldü. Adalet yerini bulmalı. Eşimin hayalini gerçekleştirmek için onu aldım ve şimdi onu gömmek zorundayız. İnanamıyorum." ifadelerini kullandı.

KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

3

Brezilya polisi, soruşturmalar devam ederken Alves'in ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi. Dr. Josias Caetano dos Santos, TV Globo'ya açıklamasında, "Hastanın solunum sıkıntısı kötüleşti ve bilincini kaybetti, ancak bu sadece birkaç saniye sürdü. Kalp masajı yapmaya başladık. Onu oksijen maskesiyle havalandırmaya başladık. Oksijen eksikliği çektiğinizde, bu manevraların hızlı bir şekilde iyileşmenize yardımcı olmasını beklersiniz. Bu olmadı" dedi.

İlginizi Çekebilir

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

 Hapisten çıkar çıkmaz komşusunu öldürdü! Tutuklanırken sözleri dikkat çekti

Hapisten çıkar çıkmaz komşusunu öldürdü! Tutuklanırken sözleri dikkat çekti

 Mahkum havalandırma deliğinden hamile kaldığını söyledi

Mahkum havalandırma deliğinden hamile kaldığını söyledi

 Görüntüleri izleyince dehşete düştü! Erkek hemşire engelli kadına saldırdı

Görüntüleri izleyince dehşete düştü! Erkek hemşire engelli kadına saldırdı

 17 yaşındaki kız domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü

17 yaşındaki kız domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
cinayet Brezilya
En Çok Okunan Trend Haberler
Takıntılı esnaf genç kızın kabusu oldu!

Takıntılı esnaf genç kızın kabusu oldu!

Türkiye'de yeni krizin adı 'dolar' Sıfır noktası o il çıktı! Alım satımlar durduruldu: Döviz büroları da bankalar da çaresiz

Türkiye'de yeni krizin adı 'dolar' Sıfır noktası o il çıktı! Alım satımlar durduruldu: Döviz büroları da bankalar da çaresiz

Olay sözler! "Erkekler bakmak için akın ediyor"

Olay sözler! "Erkekler bakmak için akın ediyor"

Sosyal medyadan tanıştı! İndirimli ameliyat canına mâl oldu

Sosyal medyadan tanıştı! İndirimli ameliyat canına mâl oldu

Habersiz çekti, bir de sattı! Başına dert oldu

Habersiz çekti, bir de sattı! Başına dert oldu

Garaj kapısını açar açmaz bir anda saldırdı! Saniye saniye kamerada...

Garaj kapısını açar açmaz bir anda saldırdı! Saniye saniye kamerada...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.