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Sosyal medyada tepki çeken sözler! "Kadınlar ikinci eş olmak ister" dedi: Medeni Kanun değişikliği için çağrı yaptı

28.01.2025 13:10
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Sosyal medyada ikili ilişkilere yönelik yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken bir kullanıcı tek eşlilikle ilgili sözleri nedeniyle tepkilerin odağına yerleşti. Tek eşliliğin Sanayi Devrimi yalanı olduğunu savunan kullanıcı, "Kadınlar ikinci eş olmak ister" açıklamasını yapınca bir anda viral oldu.

Sosyal medyada tepki çeken sözler! "Kadınlar ikinci eş olmak ister" dedi: Medeni Kanun değişikliği için çağrı yaptı

Sosyal medyada çok eşliliği savunarak yaptığı açıklamalarla tepkilerin odağına yerleşen bir kullanıcı viral oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kadınların ikinci eş olmak istediğini savunan kullanıcı, "Kadınlar ikinci eş olmak isterler. Nasıl mı? Kadınların ne pahasına olursa olsun tek eş olmak istedikleri sanılır. Bu gülünç bir Sanayi Devrimi yalanıdır. Çünkü her erkeğe bir kadın vermek maksimum miktarda ucuz işçi üretmenin basit formülüdür. Halbuki erkeğin kiminle birlikte olduğu kadınların umrunda bile değildir. Eğer erkek eve yeterinden fazla kaynak getirebiliyorsa.. Bir kadın, zayıf bir erkeğin tek eşi olarak sürünmek yerine maddi kuvveti yerinde bir erkeğin iki eşi hatta sevgilisi olarak kadınlığına layık bir yaşam tercih eder” ifadelerini kullandı.

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Medeni Kanun için değişiklik çağrısında bulunan kullanıcı, "Bize düşen bunun hukuku yolunu açmak ve kadınların haklarını kanunen korumaktır. Beyler hanımlar çağın gereğine uygun adamakıllı yeni bir Medeni Kanun yazmanın zamanı geldi" dedi.

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Sosyal medya kullanıcısının sözleri tepki dolu yorumları da beraberinde getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tahammül edilecek gibi değil" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nasıl da kendisinden emin konuşuyor öyle" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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