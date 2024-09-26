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Sosyal medyada daha fazla tık almak için trafik polisine yazdığı şiiri okudu! Görüntüler tepki çekti: "Memurum da memurum..."

26.09.2024 12:46
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26.09.2024 12:46
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların tepkisine neden oldu. Görüntülerde bir sosyal medya kullanıcısı çevirmeye girdi ve kendisine ehliyet isteyen trafik polisine kendi yazdığı şiiri okumaya başladı. 'Duygulanmayın ama' diyerek başladığı şiiri ve konuşma tarzı sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntülerde bir kadın polis çevirmesine girdi ve kendisinden ehliyet isteyen görevi başındaki polis memuruna, "Kolay gelsin memur bey. Görevinizden bana 2 dakika ayırır mısınız? Size özel şiir yazdım. Duygulanmayın ben de çok duygusalım" dedi.

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Ardından şiirini okumaya başlayan genç kadın, "Memurum da memurum. Çevirmeye girince çok huysuzum. Size 'iyi devriyeler' demeyince çok mutsuzum. Hakkınız ödenmez bilirim. Size son arzum 'Silivri soğuk' derler. Doğru mudur?" ifadelerini kullandı.

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Şiirini okuduktan sonra polis memurunun tepkisini merak eden kadın, bu kez de "Şiirim nasıl olmuş?" diye sordu. Polis memuru ise, "Yorum yok" cevabını verdi. O anlar sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadın şimdi Türkçe mi konuştu biz mi farklı dil konuşuyoruz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çıldırmış olmalı" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya polis
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