Sosyal medyada viral oldu! İşte çok sevilen Iced Shaken Espresso tarifi

TikTok'ta on binlerce kez paylaşılan iced shaken espresso tarifi, kahveseverler arasında yeni favori haline geldi bile. Arkadaş buluşmalarında, ofis molalarında ya da evde keyfinize bakarken hızlıca hazırlayabileceğiniz bu kahve, özellikle yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak. Hazırlarken kendi damak zevkinize göre de şekillendirebileceğiniz kahvenin tarifi ve ihtiyacınız olan ürünler için gelin, içeriğe bir göz atalım!

Iced Shaken Espresso malzeme listesi

2 shot espresso kahve

1 yemek kaşığı esmer şeker

Toz tarçın

Buz

3 yemek kaşığı %35 - %40 arasında yağ içeren krema (heavy cream)

Şurup (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı süt

Iced Shaken Espresso nasıl yapılır?

Makinede ya da moka potta iki shot espresso demleyin.

Tatlı bir aroma için isteğe bağlı olarak kahvenize bir yemek kaşığı ya da damak zevkinize göre daha fazla esmer şeker ekleyin.

Şekerli kahve karışımını buz dolu kokteyl shaker'ının içine alın.

Üzerine damak zevkinize göre toz tarçın serpin ve shaker'ın ağzını sıkıca kapatıp buzların büyük bir bölümü eriyene ve şeker çözünene kadar shaker'ı sallayın.

Kahvenizi buz dolu uzun bir bardağa alın.

Soğuk köpük (cold foam) yapmak için bir bardağa 3 kaşık %35 - %40 arasında yağ içeren krema (heavy cream), bir yemek kaşığı süt ve dilerseniz sevdiğiniz bir şurubu ekleyin ve köpürtücüyle köpürtün.

Bardağa damak zevkinize göre biraz daha süt ekleyebilir, ardından da soğuk köpüğü ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Tarifte kullanılan malzemeler

1. Barista kalitesinde kahve keyfi: Delonghi Dedica Manuel Espresso Makinesi

Evinizde kafe kalitesinde espresso hazırlamak istiyorsanız DeLonghi Dedica tam da aradığınız makine. 15 bar basıncı sayesinde tam aromalı, kremalı ve yoğun bir espresso deneyimi yaşatan kahve makinesi, termoblok teknolojisiyle her fincanda suyu ideal sıcaklığa getirerek tutarlı bir kahve lezzeti sunuyor. Ayarlanabilir süt köpürtücüsüyle ister cappuccino ister latte, istediğiniz yoğunlukta süt köpüğü elde edebileceğiniz cihazın kompakt yapısıyla yerden de tasarruf edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar Delonghi Dedica’nın hızlı ısınma süresi ve espressonun zengin tadından oldukça memnun. Süt köpürtücüsü ile yapılan cappuccinoların dışarıda içtikleri kahveler kadar iyi olduğunu belirten birçok kişi, makinenin hem şık hem de işlevsel olduğunu vurguluyor. Kaliteli espresso içmek isteyenler içinse tam bir fiyat/performans ürünü olarak görülüyor.

2. Yoğun aromanın sırrı: Tchibo Professional Espresso Çekirdek Kahve (1 kg)

Koyu kavrulmuş Arabica ve Robusta çekirdeklerinin uyumuyla hazırlanan Tchibo kahve, yoğun aroması ve dengeli sertliğiyle espresso severlerin favorisi. %40 Arabica, %60 Robusta harmanıyla hem gövdeli hem de aromatik bir tat sunan kahve, hafif tütsülü ve meyvemsi notalarıyla Iced Shaken Espresso’ya derinlik katarken her yudumda profesyonel kahve deneyimi yaşatıyor. Bir kiloluk paketiyle de uzun süreli taze kahve keyfi yaşatıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Taze ve yoğun lezzetinden oldukça memnun olan pek çok kişi kahvenin gerçek espresso deneyimi yaşattığını ve kremasının mükemmel olduğunu söylüyor. Özellikle espresso makinelerinde harika sonuç verdiği ve köpük kalitesinin yüksek olduğu söyleniyor. Üstelik, fiyat performans açısından harika diyenlerin sayısı da az değil!

3. Kahveye derinlik katan: Hanzade Bitkisel Toz Esmer Şeker (1 kg)

Kahvenize yumuşak ve karamelimsi bir tat katmak için beyaz şeker yerine esmer şekeri deneyebilirsiniz. Hanzade’nin bitkisel esmer şekeri de şeker kamışı melasıyla zenginleştirilmiş yapısıyla iced shaken espresso’ya çok daha derin bir aroma kazandırıyor. Üstelik, büyük boy paketiyle uzun süre kullanabileceğiniz Hanzade şekeri yapacağınız tatlılarda da kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar esmer şekerin “Son derece kaliteli bir ürün, o yapış yapış blok halinde hareket eden ürünlerden değil, tane tane gerçek şeker.” olmasını övüyor. Aynı zamanda “Kurabiyelere ekstra lezzet katıyor, muhteşem bir ürün.” ve “Her zaman kullandığım ürünlerden, tadı çok iyi, hiç topaklanma yapmıyor.” gibi yorumlar da dikkat çekiyor.

4. Aromatik bir dokunuş: Knorr Baharat Serisi Toz Tarçın (40 gr)

Kahvenize hafif baharatlı ve mis gibi bir aroma katmak istiyorsanız Knorr’un toz tarçını harika bir tercih! Özellikle Iced Shaken Espresso’ya eklediğinizde hem kokusuyla hem de tadıyla kahvenize bambaşka bir boyut kazandırıyor. Kahvesine tatlı bir dokunuş eklemek isteyenlerin dolabında mutlaka bulunması gereken Knorr tarçın, yoğun aroması ve tazeliği sayesinde Iced Shaken Espresso'nuza nefis bir aroma katacak.

Kullanıcılar ne diyor?

"Şurada burada satılan tarçın tozunun içinde başka ne var belli değil, onun için Knorr baharatları tercih ediyorum.” diyen kullanıcılar, Knorr tarçının yoğun aroması, rengi ve taze kokusuyla piyasadaki en kaliteli baharat markası olduğunu söylüyor.

5. Buz gibi içecekler için: Orret Home 15 Bölmeli Kare Buz Kalıbı Seti (2 Adet)

Iced Shaken Espresso’nun en önemli unsuru olan buzları hazırlamak Orret Home’un silikon buz kalıplarıyla artık çok basit! Esnek yapısıyla buzları zahmetsizce çıkarmanızı sağlayan setin 15 bölmeli tasarımıyla her seferinde bol miktarda buz elde edebilirsiniz. Gıda sınıfı malzemeden üretildiği için sağlıklı, bulaşık makinesinde yıkanabilir olduğu için de pratik olan buz kalıpları, kahve, çikolata ve jöle gibi tariflerde de kullanıma uygun.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, “Ürünün tamamen yumuşak silikon olması buzların kolayca çıkmasını sağlıyor, tavsiye ederim.”, “Buz çok kolay çıkıyor. Yapışmıyor. Çok kaliteli.” ve "Çok iyiymiş. Bu kadar iyi olacağını bilseydim 2 tane alırdım." gibi yorumlarla memnuniyetlerini dile getiriyor.

6. Tarifin kilit malzemesi: Epinox Çelik Kokteyl Shaker (500 ml)

Iced Shaken Espresso’nun en önemli adımı olan çalkalama işini profesyonelce yapmak istiyorsanız Epinox Çelik Kokteyl Shaker tam da aradığınız ürün. 500 ml kapasitesiyle bol buz ve kahveyi rahatça çalkalayabilir, entegre süzgeci sayesinde bardağa dökerken buz ve tortuyu zahmetsizce ayırabilirsiniz. Paslanmaz çelik gövdesi hem dayanıklı hem de çabucak temizlenen shaker'ın şık ve pratik tasarımıyla mutfakta profesyonel gibi hissedebilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

Yorumlarda shaker’ın "Çelik ve kullanışlı, kaliteli." ve "Fiyat/performans ürünü. Gayet kaliteli ve kullanışlı." olması öne çıkıyor. Soğuk kahve yapmak için aldığından bahseden kullanıcılar, shaker'ın kolaylıkla temizlendiğini ve koku yapmadığından da bahsediyor.

7. Cold foam için olmazsa olmaz: İçim Sıvı Krema (200 gr)

Iced Shaken Espresso’nun lezzetini yumuşatmak ve cold foam yapmak için %35 oranında yağ içeren İçim Sıvı Krema mükemmel bir tercih. Organik sütle üretilen ve katkı maddesi içermeyen bu krema, kahvenize hafif tatlı bir aroma katıyor. Küçük boyutuyla tek kullanımda tazeliğini koruyarak bitirebileceğiniz krema, kahve dışında tatlılar ve soslarda da kullanabileceğiniz çok yönlü bir ürün.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar kremanın tadını ve kıvamını çok beğeniyor. "Kaliteli ve lezzetli bir krema." ve "Tadı güzel, tarihine de uzun süre vardı." diyenler kremanın fiyatını hak ettiğini de söylüyor.

8. Ferahlatan etkisiyle: Sütaş Yarım Yağlı Süt (12x1 lt)

Iced Shaken Espresso’nun temel malzemelerinden biri olan süt, Sütaş kalitesiyle hem taze hem de dengeli bir tat sunuyor. Yarım yağlı olması sayesinde hafif içimli ama kremamsı bir kıvam yakalayabilirsiniz. 12’li paketiyle uzun süre taze süt keyfi yaşatan Sütaş süt, mutfağınızda hem kahve hem de tatlı tariflerinde vazgeçilmeziniz olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

En çok öne çıkan yorumlar sütün tazeliği ve lezzeti üzerine. “O kadar memnunum ki başka yerden süt almıyorum. Son tüketim tarihi de epey geç. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.” ve “Yıllardır tükettiğimiz ürün zaten, tartışılmaz, çok iyi, kaliteli.” diyenler de çok.

9. Köpükle kahve keyfini ikiye katlayın: Kiwi Süt ve Kahve Köpürtücü

Kahvenizin üzerinde barista kalitesinde köpük istiyorsanız Kiwi Süt ve Kahve Köpürtücü işinizi saniyeler içinde halleder. Güçlü motoruyla sadece 45 saniyede yumuşacık süt köpüğü hazırlayabileceğiniz köpürtücü, ergonomik tasarımı, paslanmaz çelik çubuğu ve pille çalışmasıyla hem pratik hem de portatif bir ürün. Latte, cappuccino veya soğuk kahve… Tümünde mükemmel sonuç verir. Üstelik, pille çalıştığından mutfakta priz arama derdini ortadan kaldırıyor!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, köpürtücünün fiyat performans ürünü olduğunu söylüyor. En çok sevilen yönü köpüğü hızlı ve güçlü şekilde yapması. “Uzun süre içinde gelen pille kullandım, çoğu şeyde kullanıyorum, gayet memnun kaldım.” ve “Daha önce farklı markalardan almıştım hepsi çöp oldu. Kiwi'nin plastik aksamı, tuş takımı ve motoru iyi.” gibi yorumlar sıkça yer alıyor.

10. Şık ve fonksiyonel: Zwilling Sorrento Çift Camlı Şeffaf Soğuk İçecek Bardağı Seti (474 ml)

Iced Shaken Espresso’nuzu hem estetik hem de doğru ısıda servis etmek istiyorsanız Zwilling Sorrento çift camlı bardaklar tam size göre! Soğuk içecekleri uzun süre soğuk tutarken elinizi de üşütmeyen bardak seti, dayanıklı cam yapısı sayesinde uzun ömürlü ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Üstelik, sadece kahve değil kokteyl ya da özel sunumlar için de ideal bir seçim!

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok hoş bardak, hem kahve hem meşrubat içimi için kullanıyorum. Tavsiye ederim." diyen kullanıcılar bardakların hem estetik duruşunu hem de sıcak-soğuk yalıtım performansını çok beğeniyor. Sıcak içecekler için kullananlar kaynarken bile elini yakmadığını, soğuk içeçeklerinse çok daha yavaş ılıdığını belirtiyor.

