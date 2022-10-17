Sosyal medyadan bunu paylaşmış! İklima Naz Akbörü'nün sır ölümünde yeni gelişme

Olay, Samsun Atakum'da meydana gelmişti. Önceki sabah saatlerinde sahilde bir kadının cansız bedeni bulunmuştu. Tabanca ile vurulması sonucu hayatını kaybeden kişinin İlklima Naz Akbörü olduğu belirlenirken, genç kızın ardında bir mektup bıraktığı ortaya çıkmıştı. Genç kız, mektupta iki kişinin ölümünden sorumlu olduğunu belirtirken gözaltına alına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

SAHİLDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Burada hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, yerde yatan kişinin başından tabanca ile vurularak öldüğünü belirledi. Cesedin İlklima Naz Akbörü'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, yanında bir de tabanca buldu. Akbörü'nün cenazesi, otopsi sonrası memleketi Tokat'ın Almus ilçesine gönderildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞ! 'BU KEZ KİMSE TUTAMAYACAK'

Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, İlklima Naz Akbörü'ye ait bir mektup buldu. Mektupta adı geçen D.S ve A.S. isimli 2 şüpheli, gözaltına alındı. Akbörü, mektubunda bu kişilerin ölümünden sorumlu olduğunu yazdığı öğrenildi. Bu arada İlklima Naz Akbörü'nün sosyal medya hesabından, 'Bu kez kimse tutamayacak, kimse tutmadı da zaten', 'Öldürdün çiçeğini' ve 'Beni kendimden kurtar' paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.

SERBEST BIRAKILDILAR

İlklima Naz Akbörü soruşturmasında gözaltına alınan D.S. (27) ile A.S. (20) çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

