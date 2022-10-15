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  4. 20 yaşındaki İlklima Naz sahilde ölü bulundu! Cesedin yanında bulunan silah kafaları karıştırdı

20 yaşındaki İlklima Naz sahilde ölü bulundu! Cesedin yanında bulunan silah kafaları karıştırdı

15.10.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da sabah saatlerinde sahilde hareketsiz yatan bir kişi vatandaşların dikkatini çekti. Harekete geçen ekipler sahildeki kişinin 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü olduğunu belirledi. Başından vurulmuş halde ölü bulunan genç kızın yanında da bir adet tabanca bulundu. Acı olayla ilgili polisler soruşturma başlattı.

20 yaşındaki İlklima Naz sahilde ölü bulundu! Cesedin yanında bulunan silah kafaları karıştırdı

Samsun'un Atakum ilçesinde İlklima Naz Akbörü (20), sahilde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Genç kızın yanında tabanca da bulundu.

DDD

SIR ÖLÜM

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Sabah saatlerinde sahilde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde ismi İlklima Naz Akbörü olduğu öğrenilen genç kızın, başından tabancayla vurularak öldüğü belirlendi. Genç kızın cansız bedeninin yanında tabanca da bulundu. Genç kızın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. İlklima Naz Akbörü'nün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından, toprağa verileceği Tokat'a gönderildi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun ölü sahil
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