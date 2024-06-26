Sosyal medyadan "Evlilik düşünmemeniz gereken 3 burç erkeği" diyerek paylaştı! "Evlenmeden önce bir kez daha düşünün"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ilişkileri burç analizleri üzerinden değerlendiren genç kadın "Evlenmemeniz gereken 3 burç erkeğinden söz edeceğim size dostlarım. Kendinizi seviyorsanız ve ruh sağlığınızı korumak istiyorsanız uzak durmanız gereken 3 tane erkek burcu var" ifadelerini kullandı. Onun listesindeki 3 burç ise oğlak, koç ve yay olarak yerini aldı.

Genç kadın oğlak erkeklerinin zamanla gerçek yüzünü ortaya çıkarttığını söylerken onları, "Egosu yüksek, çok iyi manipülasyon yeteneğine sahip, ilgisiz, çabasız, çabuk soğuyan, düşük eril enerjisi olan erkeklerdir" şeklinde tanımladı.

Genç kadının listesindeki ikinci burç ise yay erkekleri oldu. Özgürlüğüne düşkün olmasıyla bilinen yay erkekleri için ise, "Önceliği kendi hayatı ve istekleridir. Övülmeyi çok severler, flört etmeyi ve sosyalleşmeyi sever. Ne istediğini bilmez, yapıcı değil yıkıcıdır" tanımlamasını yaptı.

Listenin üçüncü sırasında ise koç erkekleri yer aldı. Koç erkekleri için ise, "Sinirli ve kaba davranışlar sergiler, kestirip atabilirler. Kadınların ilgisini çok sever, çapkınlık onun işidir. Karda yürür izini belli etmez" ifadelerini kullandı.







