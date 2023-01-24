Sosyal medyadan isyan etti! “Ben trans bir babayım ve bebeğimi emziriyorum”

ABD’de yaşayan transeksüel baba Tanius Posey, testosteron hormonu alarak cinsiyet değiştirme sürecine adım attığında hamile kaldığını öğrendi. Bebek haberinin kendisini için sürpriz olduğunu dile getiren Posey çocuğunu doğurmaya karar verdi ve TikTok’ta yaptığı paylaşımlarla kendi ebeveynlik sürecini anlatıyor. TikTok’ta transeksüel bir baba olarak bebeğiyle arasındaki bağı gösteren Posey’in 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Takipçilerinin kendisi ve oğlu Zanius’u sevdiğini dile getiren Posey, aldığı olumsuz eleştirilere bebeğini emzirdiği bir gönderiyle cevap verdi.

“ÇOK FAZLA TEPKİ ALDIM”

Sosyal medyadan çok fazla tepki aldığını dile getiren Posey, “Çok fazla tepki aldım ve ilk başta bu durum beni çok etkiledi. Toplumsal olarak önyargıları geride bırakmalıyız. Gözlerimizi açmalı ve dış dünyada olanı biteni görmeliyiz. Sahip olduğum parçaları kullanmam beni daha az erkek yapmaz. Toplum benim hakkımda ne düşünürse düşünsün sahip olduklarımla gurur duyuyorum” dedi.