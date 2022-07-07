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Sosyal medyadan isyan etti! “İnsanlar aptal olduğumu düşünüyor ama şimdiye kadar tanışabileceğiniz en zeki modelim”

07.07.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücut geliştirici ve bikini modeli olarak tanınan Alice Connors, insanların kendisi hakkında oluşturduğu önyargılara isyan etti. İnsanların sadece fiziksel görüntüsüyle kendisini değerlendirdiğini ifade eden Connors, ortaya çıkan yanlış anlaşılmaya isyan etti.

Sosyal medyadan isyan etti! “İnsanlar aptal olduğumu düşünüyor ama şimdiye kadar tanışabileceğiniz en zeki modelim”

Bikini modeli Connors, sosyal medyadan yaptığı seksi paylaşımlar sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Güzelliği ve sosyal medyadaki gönderileri nedeniyle insanların onun zeki olmadığını varsaydıklarını dile getiren model sert tepki gösterdi. Alice Connors, özellikle iki dil bilmesi ve hukuk, psikoloji ve iş alanlarında yeterliliğe sahip olması nedeniyle yanlış anlamanın gülünç olduğunu söyledi.

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“KOLAYCA HEDEF ALIYORLAR”

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10 yaşından beri Londra’da yaşadığını dile getiren Connors, “İnsanlar sinir bozucu bir şekilde sosyal medyada diğer kişileri kolayca hedef alabiliyorlar. Onların zannettiğinden çok farklı bir kişiyim. Derinlerde ahlakım var ve sofistikeyim. Bikini modeli olmam popüler olmamı sağladı ve bu hoşuma gitti. Ancak onların sandığı gibi sadece bedeniyle para kazanan aptal bir kadın değilim” dedi.

zekası hakkında yanlış fikirleri olan insanların genellikle gerçeği öğrendiklerinde şaşırdıklarını söyleyen Connors, “Her zaman bunun olağandışı olduğunu söylüyorlar ve birden fazla dil konuşabilen ve tüm bu niteliklere sahip, sosyal medyada tek bir kişiyi takip etmeyen bir girişimci olan ve benim yaşımdaki biriyle hiç konuşmadılar” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya bikini Model
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