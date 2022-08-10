Sosyal medyadan itirafına tepki yağdı! “Kızımdan aile evimiz için kira alıyorum”

Yeni Zelanda’da yaşayan Kat Clark isimli bir kadın TikTok’tan yaptığı paylaşımla kısa sürede dikkatleri çekmeyi başardı. Kızı Latisha’nın taşınmanın yüksek maliyetinden dolayı aile evinde yaşamaya devam ettiğini söyleyen Clark, kızından kira aldığını itiraf etti. Clark sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, “Kızım bu hafta kirasını ödemedi. Bu yüzden beni istediğim her yere götürmek zorunda. Kişisel bir şoföre sahip olmak gerçekten harika” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ TOPLADI

Kızının kendisini manikür randevusuna götürdüğünü ifade eden Clark’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyadan tepki topladı. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü Clark’in kızından neden kira aldığını anlamadığını söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Anne va babaların çocuklarına neden kira ödettiğini asla anlamıyorum” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise “Evdeyse neden kira ödüyor?” diye sordu.

Sosyal medyadan gelen olumsuz yorumların üzerine Clark, “Haftada 50 dolar ödüyor. Parayı bir yatırım fonuna aktarıyorum. Böylece taşınmak istediğinde ilk evini satın almak için parası olacak. Ona gerçek dünyayı öğretiyorum” dedi.