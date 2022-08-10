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Sosyal medyadan itirafına tepki yağdı! “Kızımdan aile evimiz için kira alıyorum”

10.08.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Zelanda’da yaşayan Kat Clark isimli bir sosyal medya kullanıcısı kızıyla kendi aralarında bir sözleşme imzaladıklarını ve beraber yaşadıkları aile evi için kendisine kira ödediğini söyledi. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Clark’in uygulamasının mükemmel bir hayat dersi olduğunu söylerken diğer bir kısmı ise sert tepki gösterdi.

Sosyal medyadan itirafına tepki yağdı! “Kızımdan aile evimiz için kira alıyorum”

Yeni Zelanda’da yaşayan Kat Clark isimli bir kadın TikTok’tan yaptığı paylaşımla kısa sürede dikkatleri çekmeyi başardı. Kızı Latisha’nın taşınmanın yüksek maliyetinden dolayı aile evinde yaşamaya devam ettiğini söyleyen Clark, kızından kira aldığını itiraf etti. Clark sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, “Kızım bu hafta kirasını ödemedi. Bu yüzden beni istediğim her yere götürmek zorunda. Kişisel bir şoföre sahip olmak gerçekten harika” notunu ekledi.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ TOPLADI

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Kızının kendisini manikür randevusuna götürdüğünü ifade eden Clark’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyadan tepki topladı. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü Clark’in kızından neden kira aldığını anlamadığını söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Anne va babaların çocuklarına neden kira ödettiğini asla anlamıyorum” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise “Evdeyse neden kira ödüyor?” diye sordu.

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Sosyal medyadan gelen olumsuz yorumların üzerine Clark, “Haftada 50 dolar ödüyor. Parayı bir yatırım fonuna aktarıyorum. Böylece taşınmak istediğinde ilk evini satın almak için parası olacak. Ona gerçek dünyayı öğretiyorum” dedi.

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SİZCE GENÇLER AİLE EVİNE KİRA ÖDEMELİ Mİ?

SİZCE GENÇLER AİLE EVİNE KİRA ÖDEMELİ Mİ?
Evet, mükemmel bir hayat dersi!
Hayır, hayat onlar için yeterince zor!
Bilemiyorum, kira bedelinin ne kadar olduğuna bağlı!

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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