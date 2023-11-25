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    4. Sosyal medyadan mide bulandıran görüntüler! Etleri çiğ çiğ yiyen doktor şimdi de göz yedi... Sosyal medyadan yorum gecikmedi

    Sosyal medyadan mide bulandıran görüntüler! Etleri çiğ çiğ yiyen doktor şimdi de göz yedi... Sosyal medyadan yorum gecikmedi

    25.11.2023 15:28 | Son Güncelleme:
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    TikTok'ta 'doktorgülec' kullanıcı adıyla paylaşım yaparak 73 bini aşkın takipçiye ulaşan Dr. Tuğba Güleç ilginç bir yeme rutinine sahip. İşlenmemiş gıda diyeti yapan Güleç, hayranlarının karşısına son olarak göz yemeye çalıştığı anlarla geçti. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Tuba Güleç, işlenmemiş gıda diyeti kapsamında çiğ ürünleri tüketmeye devam ediyor. Daha önceki paylaşımlarında çiğ et ve yumurta yiyen Güleç, işlenmemiş gıda diyetinin ikinci sezonu olarak nitelendirdiği paylaşımında göz yedi ve o anları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Elinde tuttuğu iki gözle kamera karşısına geçen Güleç görüntüleri, "İşlenmiş gıda diyetimin ikinci sezon 20. bölümüne hoş geldiniz" diyerek açılış yaptı. Daha sonrasında kasaptan satın aldığı gözleri yemeye çalıştığı anları paylaşan Güleç sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

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    Güleç'in paylaşımına sosyal medya kullanıcıları beğeni ve yorum göndermeyi ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Abla ameliyat sırasında hastayı canın çekiyor mu?" diye sordu. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Daha kötü olmaz dedikçe daha kötü geliyor. Göz yemek ne demek?" yorumunu yaptı.

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