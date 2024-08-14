Sosyal medyadan paylaşılan bir düğün kullanıcıların ilgisini çekti! Damadı ilk bakışta kimse fark etmedi... "Yataktan kalkıp gelmiş"

Sosyal medyadan paylaşılan bir düğün görüntüsüne damadın kıyafeti ve hareketleri damga vurdu. Damat kendi düğününde damatlık giymezken sahnede dans eden geline de eşlik etmedi. Gelin sahnenin ortasında tek başına oynarken gözler damadı aradı. Damat ise tişörtüyle davetlilerin arasında oturdu.

O anlar sosyal medyadan tepki çekerek yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yataktan kalkıp gelmiş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Damadı beşinci izleyişte gördüm" yorumunu yaptı.