Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

İstanbul'da polise başvuran ailesi, Kahtan Adnan Javat Al Mayyahı'nın (39) İstanbul'da kaçırıldığını ve 80 bin dolar fidye istendiğini söyledi.

BULUŞMAYA GİDİP ORTADAN KAYBOLMUŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada kaçırılan işadamının sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadınla buluşmak üzere İstanbul'a geldiğini tespit etti. 20 Aralık'ta Aksaray'da bir otele yerleştiği belirlenen Kahtan Adnan Javat Al Mayyahı'nın, 21 Aralık'ta bir taksiye binerek otelden ayrıldığı ve isminin "Hale" olduğu öğrenilen kadınla buluşmak üzere Esenyurt'a gittiğini tespit edildi.

POLİS FİDYECİLERLE SIKI PAZARLIK YAPTI

Polis bir yandan mağdur işadamının tutulduğu evi tespit etmeye çalışırken diğer yandan şüphelilerle dolaylı müzakere yaparak fidye pazarlığını sürdürdü. Sonunda 30 bin dolar fidyeye razı olan şüphelilerle buluşmak üzere Zeytinburnu 58. bulvarda bulunan bir kafetarya da randevu verildi. Polis ekipleri, kaçırılan işadamı Kahtan Adnan Javat Al Mayyahı ile birlikte gelen iki şüpheliyi, 30 bin dolar parayı aldıktan sonra gözaltına aldı.