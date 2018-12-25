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Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 14:22 | Son Güncelleme

Sosyal medya üzerinde tanıştığı bir kadın ile buluşmak için İstanbul'a gelen Iraklı işadamı kaçırılarak 4 gün boyunca rehin tutuldu. Ailesinden 80 bin dolar fidye istenen işadamı, düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alınırken polis iş adamını kandırarak İstanbul'a gelmesini sağlayan 20 yaşlarında "Hale" isimli Suriye uyruklu kadını her yerde arıyor.

İstanbul'da polise başvuran ailesi, Kahtan Adnan Javat Al Mayyahı'nın (39) İstanbul'da kaçırıldığını ve 80 bin dolar fidye istendiğini söyledi.

BULUŞMAYA GİDİP ORTADAN KAYBOLMUŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada kaçırılan işadamının sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadınla buluşmak üzere İstanbul'a geldiğini tespit etti. 20 Aralık'ta Aksaray'da bir otele yerleştiği belirlenen Kahtan Adnan Javat Al Mayyahı'nın, 21 Aralık'ta bir taksiye binerek otelden ayrıldığı ve isminin "Hale" olduğu öğrenilen kadınla buluşmak üzere Esenyurt'a gittiğini tespit edildi.

POLİS FİDYECİLERLE SIKI PAZARLIK YAPTI

Polis bir yandan mağdur işadamının tutulduğu evi tespit etmeye çalışırken diğer yandan şüphelilerle dolaylı müzakere yaparak fidye pazarlığını sürdürdü. Sonunda 30 bin dolar fidyeye razı olan şüphelilerle buluşmak üzere Zeytinburnu 58. bulvarda bulunan bir kafetarya da randevu verildi. Polis ekipleri, kaçırılan işadamı Kahtan Adnan Javat Al Mayyahı ile birlikte gelen iki şüpheliyi, 30 bin dolar parayı aldıktan sonra gözaltına aldı.

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İŞ ADAMI KURTARILDI

Rehine Kurtarma ve Müzakere Timleri tarafından kurtarıldıktan sonra ailesine kavuşan Kahtan Adnan Javat Al Mayyahı, "Onunla Irak'tayken tanışmıştım. Buluşmak için İstanbul'a geldim. Esenyurt'ta bana söylediği adrese gittim. Birlikte bir eve girdik. İçeri girer girmez benim üzerime çullandılar. Ellerimi ve ayaklarımı bağladılar. 4 gün boyunca rehin tuttular." dedi.

POLİS KADIN ŞÜPHELİYİ HER YERDE ARIYOR

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Maher İ. (26) ve Muhammet K.(24) adliyeye sevk edildi. Polis olaydan sonra ortadan kaybolan işadamını tuzağa düşürerek İstanbul'a gelmesini sağlayan kadının sosyal medya üzerinde "Afaf Alali' adını kullandığını tespit etti. Gerçek adının "Hale" olduğu öğrenilen kadın polis tarafından her yerde aranıyor.

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DHA

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sosyal medya internet iş adamı kaçırma fidye

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