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Sosyal medyadan videolarla birbirlerini tehdit etmişlerdi! Ataşehir'de acil servisteki cinayetle sonuçlanan saldırı kamerada

21.01.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’deki bir hastanenin acil servisinde gerçekleşen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Maltepe’de başlayıp Ataşehir’deki bir hastanede devam ederken silahlı saldırı olayında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Öte yandan iki grubun arasındaki cinayetle sonuçlanan husumette taraflar, silahlı saldırı öncesi sosyal medyadan paylaştıkları videolarla birbirlerini tehdit etmişlerdi.

Sosyal medyadan videolarla birbirlerini tehdit etmişlerdi! Ataşehir'de acil servisteki cinayetle sonuçlanan saldırı kamerada

Dehşete düşüren, acil servisteki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Korkunç olay, 1 Ocak Cumartesi günü Maltepe Başıbüyük Mahallesi Korkmaz Sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet olan 2 grup arasında çıktı. Taraflardan Kurtuluş K. elindeki silahla 2 kişiyi bacaklarına ateş ederek yaraladı. Olayın ardından yaralılar ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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SOSYAL MEDYADAN VİDEOYLA TEHDİT ETTİĞİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Olaydan 3 saat sonra Kurtuluş K., sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayarak, husumet yaşadığı kişilerin isimlerini sayıp, tehdit etti. Karşı taraf da yayınlanan videoya aynı şekilde cevap verdi. Daha sonra taraflardan Anıl Çiçek, Başıbüyük'te yaralanan arkadaşlarını ziyaret etmek için hastaneye gitti. Bir süre sonra Kurtuluş K. da hastaneye geldi ve hastanenin acil servisinde gördüğü Anıl Çiçek'e 8 kez ateş etti. Çiçek, olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan Kurtuluş K. ise hastaneden yaya olarak uzaklaştı. Kısa sürede yakalanan Kurtuluş K. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, hastanenin acil servisinde yaşanan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kurtuluş K.'nın hastanenin acil servisindeki Anıl Çiçek'in arkasında bir süre beklediği, ardından Çiçek'e peş peşe ateş ettiği, acil serviste bekleyen vatandaşların panikle kaçtığı ve şüpheli Kurtuluş K.nın koşarak hastaneden ayrıldığı görülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ataşehir
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