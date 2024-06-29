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    4. Sosyal medyadan yapılan tüm olumsuz eleştirilere vücut pozitifliğini savunarak cevap verdi! "Vücudumuzun görevi herkesi mutlu etmek değil"

    Sosyal medyadan yapılan tüm olumsuz eleştirilere vücut pozitifliğini savunarak cevap verdi! "Vücudumuzun görevi herkesi mutlu etmek değil"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.06.2024 15:38
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    Sosyal medya fenomeni Sarah Nicole Landry, yıllardır Instagram hesaplarından beden pozitfliği ve vücut olumlamaların yönelik mesajlar paylaşıyor. Özellikle sosyal medyada oluşturulan güzellik algısıyla birlikte kendisine yönelik ağır eleştirilere sert tepki gösteren Landry, "Vücudumuzun görevi herkesi mutlu etmek değil. Sadece bizi mutlu etmesi yeterli" dedi.

    Sosyal medyadan yapılan tüm olumsuz eleştirilere vücut pozitifliğini savunarak cevap verdi! "Vücudumuzun görevi herkesi mutlu etmek değil"

    Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışına meydan okuyarak beden pozitifliğini savunan paylaşımlara imza atan Sarah Nicole Landry dış görüntüsü nedeniyle kendisini eleştirenlere cevap verdi. Göbek bölgesindeki çatlaklar ile selülitlerinden dolayı 'örtünmesi' gerektiğini söyleyen yorumlara tepki gösteren Landry, "Sosyal medyadaki olumsuz beden yorumlarıyla nasıl başa çıkıyorsun sorusunu çok alıyorum. Bunun hakkında biraz konuşalım" notuyla bir paylaşım yaptı.

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    Bedeninin sadece kendisini mutlu etmesi için yeterli olduğunu ifade eden fenomen isim, "İnsanların birbirlerine karşı zalim olmalarına tanık olmak çok acı verici olduğu için. Vücudumuzun görevi herkesi mutlu etmek değil. Eğer bedenimden rahatsızlık duyuyorlarsa bu onların çözmesi gereken bir durum" diye konuştu.

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