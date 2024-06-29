Sosyal medyadan yapılan tüm olumsuz eleştirilere vücut pozitifliğini savunarak cevap verdi! "Vücudumuzun görevi herkesi mutlu etmek değil"

Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışına meydan okuyarak beden pozitifliğini savunan paylaşımlara imza atan Sarah Nicole Landry dış görüntüsü nedeniyle kendisini eleştirenlere cevap verdi. Göbek bölgesindeki çatlaklar ile selülitlerinden dolayı 'örtünmesi' gerektiğini söyleyen yorumlara tepki gösteren Landry, "Sosyal medyadaki olumsuz beden yorumlarıyla nasıl başa çıkıyorsun sorusunu çok alıyorum. Bunun hakkında biraz konuşalım" notuyla bir paylaşım yaptı.

Bedeninin sadece kendisini mutlu etmesi için yeterli olduğunu ifade eden fenomen isim, "İnsanların birbirlerine karşı zalim olmalarına tanık olmak çok acı verici olduğu için. Vücudumuzun görevi herkesi mutlu etmek değil. Eğer bedenimden rahatsızlık duyuyorlarsa bu onların çözmesi gereken bir durum" diye konuştu.