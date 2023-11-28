Sosyal medyadan yaptığı itiraf gündem yarattı! "Mükemmel üçlüyü bulmak için iki kadını daha yemeğe davet etti"

26 yaşındaki James TikTok'tan yaptığı paylaşımla şimdiye kadar yaşadığı en kötü ilk randevu deneyimini anlattı. Bir flört uygulaması aracılığıyla Matthew adındaki bir adamla tanıştığını ifade eden James, "Hemen hemen normal bir adamdı. Profilindeki hiçbir işaret üçlü ilişki talebini anlatmıyordu.Matthew, eğer bunu izliyorsan, lütfen terapiye git... Buna gerçekten ihtiyacın var" diyerek seslendi.

NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

İkili James'in evinden 15 dakikalık mesafedeki bir İtalyan restoranında buluştu. Restorana vardığında Matthew'in kendisini kapının önünde beklediğini söyleyen James, "En azından fiziksel görüntüsü profilindekiyle aynı olduğu için kandırıldığımı anladım ve mutluydum. Sonrasında masaya garson olduğunu düşündüğüm bir kız yaklaştı ve sıradan bir şekilde kendisini tanıttı. Daha sonra ikinci bir kadın daha geldi ve bir şey demeden masaya oturdu. Onlarda Matthew ile ilk randevuları olduğunu söyledi. Mükemmel üçlü yolunu bulma sürecini hızlandırmaya çalışıyordu ve hepimizle tanışmak için aynı tarihi vermişti" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü olaya dair yorumlar bölümüne adeta akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İşe yarayacağını düşünerek sahip olduğu özgüven şaşkına çevirdi" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Umarım ki sonsuza kadar bekar kalır" yorumunu ekledi.