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    4. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla çokeşliliği savundu! İtirafı gündem yaratmayı başardı... "Bu yıl kocamı 16 kadınla paylaştım"

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla çokeşliliği savundu! İtirafı gündem yaratmayı başardı... "Bu yıl kocamı 16 kadınla paylaştım"

    14.12.2023 11:44 | Son Güncelleme:
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    Avustralyalı sosyal medyada fenomeni Honey Brooks Instagram'dan yaptığı çokeşlilik açıklamasıyla gündeme gelmeyi başardı. Fenomen isim evliliğinin kocasının başka kadınlarla birliktelik yaşamasına izin verdiğinden beri her zamankinden daha iyi bir noktaya geldiğini söyleyen Brooks tepkilerin odağına yerleşti.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla çokeşliliği savundu! İtirafı gündem yaratmayı başardı... "Bu yıl kocamı 16 kadınla paylaştım"

    Avustralyalı sosyal medyada fenomeni Honey Brooks, Instagram'dan yaptığı paylaşımında çokeşlili ilişkisini "Bu yıl şu ana kadar kocamı 16 kişiyle paylaştım" diyerek savundu. Brooks ayrıca, "12 ay önce bana kocamı birden fazla kadınla paylaşacağımı söyleseydiniz buna inanmazdım" diyerek kararının nispeten yeni olduğunu söyledi.

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    SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

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    Brooks'un itirafı sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismi uygulamanın boşanmalarına neden olabileceğini söyleyerek uyardı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bir düğünün ve evliliğin gerçekten bir anlamı olduğu zamanları hatırlıyor musun?" yorumunu yaptı.

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    Bazı sosyal medya kullanıcıları ise fenomen ismin hareketini cesaretli bulduğunu söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "On yıl önce bu fikre karşı oldukça kararlı bir tavır takınırdım. Bu günlerde tavrım benim de değişti" dedi.

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