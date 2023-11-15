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    4. Üst geçitte cinsel ilişkiye giren çift yaka paça tutuklandı! Savunmaları şaşkına çevirdi... "Hayallerimizi gerçekleştirdik"

    Üst geçitte cinsel ilişkiye giren çift yaka paça tutuklandı! Savunmaları şaşkına çevirdi... "Hayallerimizi gerçekleştirdik"

    15.11.2023 10:57 | Son Güncelleme:
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    55 yaşındaki Sara Fazekas ve 60 yaşındaki Robert Clarke, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki bir üst geçitte cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Tamamen çıplak bir şekilde gözaltına alınan çift savunmalarında "Hayallerimizi gerçekleştirdik. Her zaman bu bizim rüyamızdı ve onu ölmeden önce yapmak istiyorduk" dedi.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Dunedin kentindeki bir geçitte 55 yaşındaki Sara Fazekas ve 60 yaşındaki Robert Clarke isimli bir çift cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Yoldan geçenlerin şaşkınlık dolu bakışlarına aldırış etmeyen çift görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından tutuklandı.

    PİŞMANLIK GÖSTERMEDİLER

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    Olay yerine gelen polis ekipleri mahkemeye sundukları raporda, cinsel suçlamalara yönelik sabıkası bulunan Clarke'in cinsel organını tamamen açıkta bırakacak şekilde üst geçitte dolaştığı ifadesi yer aldı. Çift gören görgü tanıkları arasında çocuklarında yer aldığı belirtildi.

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    Mahkemeye çıkartılan çift olaya ilişkin olarak herhangi bir pişmanlık duymadıklarını ifade etti. Çantalarında yasaklı madde bulunan çift uyuşturucu bulundurmanın yanı sıra cinsel organlarını teşhir etmekle de suçlandı. Sara Fazekas 2.150 dolarlık (yaklaşık 61 bin 642 TL) kefalet ödedikten sonra gözaltından serbest bırakıldı. Clarke, ahlak dışı ve şehvetli gösteriler yapmakla suçlandı ve 50.000 dolar (yaklaşık 1 milyon 433 bin TL) kefalet yerine ilçe hapishanesinde tutuluyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    cinsel ilişki Amerika Florida
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