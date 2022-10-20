Sosyal medyanın konuştuğu görüntü! "Türkiye'den nefret eden" Yunan genç, nedenini açıklayamadı

Yunanistan'ın Ege'deki provokatif eylemleriyle birlikte iki ülke arasındaki tansiyon zaman zaman yükselirken Yunanistan'da yapılan bir sokak röportajında konuşan genç, verdiği ve veremediği cevaplarla şaşkına çevirdi.

"EN ÇOK NEFRET ETTİĞİN ÜLKE HANGİSİ?"

Muhabirin mikrofon uzattığı ve "En çok nefret ettiğin ülke hangisi?" diye sorduğu genç, hiç düşünmeden "Türkiye" yanıtını verdi.

"NEDEN?" SORUSU SONRASI İLGİNÇ ANLAR

Muhabir ise daha sonra "Neden?" diye ikinci bir soru sordu. Ne diyeceğini bilmeyen, "Eee", "Hımm", "Onlar", "Çünkü" gibi şeyler söyleyen ancak cevap veremeyen Yunan genç, daha sonra "Ülkemizi işgal etmek istiyorlar, Bu sebepten ötürü" dedi.

Daha sonra sonra soruyu soran muhabir de Türk olduğunu söyledi. Şaşkına dönen Yunan genç, ilk kez bir Türk'le tanıştığını ifade etti.

