Sosyal medyanın konuştuğu görüntüler! Yaban domuzları plajda kadına saldırdı... Saniye saniye böyle kaydedildi

Sosyal medyada kaydedilen bir görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu. Plajda elindeki fotoğraf makinesiyle çekim yapmaya hazırlanan bir kadına yaban domuzu sürüsü saldırdı.

Kadın çığlık atarak uzaklaşmaya çalışırken o anlar arkadaşı tarafından saniye saniye kaydedildi.

O anlar sosyal medyadan beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yazık gerçekten" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Üzüldüm kendisi için" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne oldu böyle?" yorumunda bulundu.