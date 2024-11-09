Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyanın konuştuğu görüntüler! Yaban domuzları plajda kadına saldırdı... Saniye saniye böyle kaydedildi

Sosyal medyanın konuştuğu görüntüler! Yaban domuzları plajda kadına saldırdı... Saniye saniye böyle kaydedildi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
09.11.2024 07:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan kaydedilen bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde bir kadın plajda yürüyüş yaptığı sırada bir anda yaban domuzlarının hedefi oldu. O anlarda saniye saniye cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyadan paylaşılınca ilgi çekti.

Sosyal medyanın konuştuğu görüntüler! Yaban domuzları plajda kadına saldırdı... Saniye saniye böyle kaydedildi

Sosyal medyada kaydedilen bir görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu. Plajda elindeki fotoğraf makinesiyle çekim yapmaya hazırlanan bir kadına yaban domuzu sürüsü saldırdı.

1

Kadın çığlık atarak uzaklaşmaya çalışırken o anlar arkadaşı tarafından saniye saniye kaydedildi.

2

O anlar sosyal medyadan beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yazık gerçekten" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Üzüldüm kendisi için" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne oldu böyle?" yorumunda bulundu.

İlginizi Çekebilir

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

 Bir gören bir daha baktı! Çıplak zannettiler ama...

Bir gören bir daha baktı! Çıplak zannettiler ama...

 Pankart açtı! Halk adeta seferber oldu

Pankart açtı! Halk adeta seferber oldu

 Yapışık ikizler ve 1 eş! 'Boşanırlar' dediler ama...

Yapışık ikizler ve 1 eş! 'Boşanırlar' dediler ama...

 Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
domuz plaj
En Çok Okunan Trend Haberler
15 TL'den 5 bin TL'ye çıkacak! Elinizi çabuk tutun, iki ay kaldı

15 TL'den 5 bin TL'ye çıkacak! Elinizi çabuk tutun, iki ay kaldı

Günde 9 saat çalışıyor, aylık kazancı 200 bin TL: 'Ben burada sanatımı icra ediyorum'

Günde 9 saat çalışıyor, aylık kazancı 200 bin TL: 'Ben burada sanatımı icra ediyorum'

Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası ortalık karıştı! Amsterdam 'riskli alan' ilan edildi: Gösteriler yasaklandı, kıyafet sınırlaması getirildi!

Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası ortalık karıştı! Amsterdam 'riskli alan' ilan edildi: Gösteriler yasaklandı, kıyafet sınırlaması getirildi!

Plajda bir anda saldırdı! Böyle görüntülendi

Plajda bir anda saldırdı! Böyle görüntülendi

Erkeklerden gelen yorumlar şaşırttı! "O zaman para vermeyin"

Erkeklerden gelen yorumlar şaşırttı! "O zaman para vermeyin"

Tam 75 kilo verdi! Kendisini görünce inanamadı: Ağlamaya başladı

Tam 75 kilo verdi! Kendisini görünce inanamadı: Ağlamaya başladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.