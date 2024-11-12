Sosyal medyanın yeni çılgınlığı! Paradan gömlek yaptılar... Milyonlarca izlenmeye ulaştı: "O parayı keşke bize verseydin"

Sosyal medyanın popüler platformu TikTok'ta paradan gömlek yapma akımı hızla yayıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı 100 doları çeşitli şekillerde katlayarak küçük bir gömlek elde etti. Bunun üzerine eline kağıt parayı alan kullanıcılar kendilerini bir anda gömlek yapma akımının ortasında buldu. O anlara kullanıcılardan yorum ve beğeni yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "O parayı keşke bize verseydin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu resmen çılgınlık" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu neden izledim?" yorumunda bulundu.