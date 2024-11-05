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  4. Kimse bunu beklemiyordu! Gelinin eski sevgilisi düğünü bastı... Sahneye çıkıp önce damadın elini sıktı sonra yumruk attı

Kimse bunu beklemiyordu! Gelinin eski sevgilisi düğünü bastı... Sahneye çıkıp önce damadın elini sıktı sonra yumruk attı

05.11.2024 12:00
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
05.11.2024 12:00
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Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki bir düğün töreni son derece ilginç anlara sahne oldu. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir gelin ve damat tebrikleri kabul ediyordu. Ancak ikiliyi tebrik etmek isteyenler arasında gelinin eski sevgilisi de yer alınca işler bir anda karıştı. Eski sevgilisi sahneye çıkıp önce damadın elini sıktı ardından ise ona yumruk attı.

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki bir düğünde gelinin eski erkek arkadaşı sahneye çıkarak önce damadın elini sıktı ardından ise ona yumruk attı. Eski sevgilisinin damada yumruk atması üzerine şaşkına dönen gelin ikili arasındaki kavgayı engelleyebilmek için yoğun çaba sarf etti.

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O anlar davetliler tarafından saniye saniye kaydedildi. Gelin ve damat viral videosu, “Pooja Dubey” adlı bir kullanıcı tarafından X'e (eski adıyla Twitter) yüklendi.

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Bu rahatsız edici olay hızla viral oldu ve izleyiciler neşeli bir düğün kutlaması sırasında yaşanan şiddete tepki gösterirken sosyal medyadan yorumlar da gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Korkakça bir hareket... Umarım damat tehlikeden uzaktır." yorumunu yaptı. Başka bir kullanıcı, "Bu klibi görmek korkunçtu." diye tanımlarken, üçüncüsü, "Ne kadar da kaybeden!" diye ekledi.

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düğün gelin damat kavga
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