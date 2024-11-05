Kimse bunu beklemiyordu! Gelinin eski sevgilisi düğünü bastı... Sahneye çıkıp önce damadın elini sıktı sonra yumruk attı

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki bir düğünde gelinin eski erkek arkadaşı sahneye çıkarak önce damadın elini sıktı ardından ise ona yumruk attı. Eski sevgilisinin damada yumruk atması üzerine şaşkına dönen gelin ikili arasındaki kavgayı engelleyebilmek için yoğun çaba sarf etti.

O anlar davetliler tarafından saniye saniye kaydedildi. Gelin ve damat viral videosu, “Pooja Dubey” adlı bir kullanıcı tarafından X'e (eski adıyla Twitter) yüklendi.

Bu rahatsız edici olay hızla viral oldu ve izleyiciler neşeli bir düğün kutlaması sırasında yaşanan şiddete tepki gösterirken sosyal medyadan yorumlar da gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Korkakça bir hareket... Umarım damat tehlikeden uzaktır." yorumunu yaptı. Başka bir kullanıcı, "Bu klibi görmek korkunçtu." diye tanımlarken, üçüncüsü, "Ne kadar da kaybeden!" diye ekledi.