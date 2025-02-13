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Sosyal medyanın yeni gündemi Elon Musk'ın oğlu X AE A-XII ve Donald Trump! İkili oval masada neler konuştu?

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
13.02.2025 14:45
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Elon Musk, bu hafta başında Donald Trump'la birlikte Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıktı. Ancak bu görüşmenin manşetini Elon Musk'ın oğlu X AE A-XII oluşturdu. Çünkü Twitter sahibinin oğlu ve Donald Trump arasında geçen konuşma sosyal medya kullanıcılarının en merak ettiği konulardan biri oldu. Kullanıcılar konuşmaya dair kendilerine kendi fikirlerini öne sürdü.

Sosyal medyanın yeni gündemi Elon Musk'ın oğlu X AE A-XII ve Donald Trump! İkili oval masada neler konuştu?

MYNET|DIŞ HABERLER Elon Musk ve 47. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlamak için bir araya geldi. İkilinin gazetecilere küçük bir sürprizi vardı. Çünkü Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın 4 yaşındaki oğlu X AE A-XII ikiliye eşlik etti. Elon Musk, muhabirlerin kendisine Gazze'ye 50 milyon dolar değerinde prezervatif gönderdiğine dair yaptığı açıklamayı cevaplarken; 4 yaşındaki X AE A-XII ve Donald Trump koyu bir sohbet içindeydi.

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SOSYAL MEDYADA SPEKÜLASYONLAR YAYILDI

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  1. ABD Başkanı'yla burnunu karıştırırken sohbet eden 4 yaşındaki X AE A-XII'nin ne söylediği duyulmadı. Twitter ve TikTok'ta ikili arasındaki konuşmaya dair spekülasyonlar hızla yayıldı. Sosyal medya platformlarında insanlar ikilinin neler söylenmiş olabileceğini tartışmaya başladı.

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İlk gruptakilerden biri, X AE A-XII'nin Trump'a 'Sen başkan değilsin ve gitmen gerek' dediğini düşünüyor. İkinci gruptakiler ise Musk'ın oğlunun "Çeneni kapatmanı istiyorum" dediğini iddia ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Donald Trump
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