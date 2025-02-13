Sosyal medyanın yeni gündemi Elon Musk'ın oğlu X AE A-XII ve Donald Trump! İkili oval masada neler konuştu?

MYNET|DIŞ HABERLER Elon Musk ve 47. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlamak için bir araya geldi. İkilinin gazetecilere küçük bir sürprizi vardı. Çünkü Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın 4 yaşındaki oğlu X AE A-XII ikiliye eşlik etti. Elon Musk, muhabirlerin kendisine Gazze'ye 50 milyon dolar değerinde prezervatif gönderdiğine dair yaptığı açıklamayı cevaplarken; 4 yaşındaki X AE A-XII ve Donald Trump koyu bir sohbet içindeydi.

SOSYAL MEDYADA SPEKÜLASYONLAR YAYILDI

ABD Başkanı'yla burnunu karıştırırken sohbet eden 4 yaşındaki X AE A-XII'nin ne söylediği duyulmadı. Twitter ve TikTok'ta ikili arasındaki konuşmaya dair spekülasyonlar hızla yayıldı. Sosyal medya platformlarında insanlar ikilinin neler söylenmiş olabileceğini tartışmaya başladı.

İlk gruptakilerden biri, X AE A-XII'nin Trump'a 'Sen başkan değilsin ve gitmen gerek' dediğini düşünüyor. İkinci gruptakiler ise Musk'ın oğlunun "Çeneni kapatmanı istiyorum" dediğini iddia ediyor.