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Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Üstü kirli diye küçük çocuğu otobüsten attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 10:12 | Son Güncelleme

Bursa'da özel halk otobüsü şoförü, "üstü ve ayakları kirli" diye bir çocuğu bağıra çağıra otobüsten indirdi. Öfkeli şoför, kendisine tepki gösteren bir yolcuyu ise darp etti. O anları kayıt altına altına yolcu, sosyal medyada bunları yayınlayınca şoföre tepki yağdı.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Üstü kirli diye küçük çocuğu otobüsten attı

Olay, Bursa'da özel bir halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üstü ve ayakkabıları kirli olan bir çocuk otobüse binmek istedi. Kartını okutan çocuk daha sonra içeri doğru yürüdüğü sırada, otobüs şoförü, ayaklarındaki çamurlar otobüse yayıldığı için sinirlenerek çocuğu aşağı indirdi.

TEPKİ GÖSTEREN YOLCUYU DARP ETTİ

Durumu fark eden yolcular şoföre tepki göstermeye başladı. Bir yolcunun ise kaydettiği görüntülerde, otobüs şoförü bir yolcunun üzerine yürüdü. Yanında bir yakını daha olan şoför, yolcuyu darp etti, hızını alamayınca ise boğazını sıkarak boğmaya kalktı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

O anları kayıt altına altına yolcu, sosyal medyada bunları yayınlayınca şoföre tepki yağdı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa sosyal medya halk otobüsü Çocuk

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