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Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! ‘Sapık Alihan’ hesabının kullanıcısı gözaltına alındı

05.04.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk’e ve Mersin’de 2015 yılında katledilen Özgecan Aslan’a hakaretler eden, Türk bayrağını yırtan ‘Sapık Alihan’ isimli kullanıcı gözaltına alındı. Hesabı kullanarak paylaşımları yapan kişinin 18 yaşından küçük olduğu belirlendi.

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! ‘Sapık Alihan’ hesabının kullanıcısı gözaltına alındı

İstanbul polisi, sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk’e ve Mersin’de 2015 yılında katledilen Özgecan Aslan’a hakaretler ederek Türk bayrağını yırtıp paylaşımlarda bulunan ‘Sapık Alihan’ hesabına yönelik incelme başlattı. Yapılan incelemelerde hesabı kullanan şahsın 18 yaşından küçük olduğu belirlendi.

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Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri görüntülerde yer alan A.Ş. isimli 18 yaşından küçük küçük çocuğu Kağıthane ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına aldı.

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Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından çocuk şüpheli, “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar” başlıklı “5816 Sayılı Kanuna Muhalefet” ile Türk Ceza Kanununun “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama” başlıklı 300. Maddesi, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” başlıklı 216. Maddesi ile “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçlarından adliyeye sevk edilecek.

İHA

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