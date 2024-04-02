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    4. Sosyal medyayı ikiye bölen itiraf! "Kocam kız kardeşimi öptü ve bunun bir aldatma olmadığını söyledi" dedi... Sosyal medyadan yorum yağdı

    Sosyal medyayı ikiye bölen itiraf! "Kocam kız kardeşimi öptü ve bunun bir aldatma olmadığını söyledi" dedi... Sosyal medyadan yorum yağdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.04.2024 08:42
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    Reddit'te evliliğine dair itirafta bulunan ismini açıklanmayan bir kadının sözleri kullanıcıların ilgisini çekti. Kocasının kendisine kız kardeşini öptüğünü itiraf ettiğini ancak bunun aldatma olduğuna inanmadığını açıkladı. Kocasının tüm olanları kendisine büyük bir samimiyetle açıkladığını ve ona güvendiğini söyleyen kadının paylaşımına yorum yağdı.

    Sosyal medyadan yaptığı itiraf sayesinde bir anda dikkatleri üzerine geçmeyi başaran ismi açıklanmayan kadın, kocasının kendisine kız kardeşiyle öpüştüğünü itiraf ettiğini söyledi. Sosyal medya kullanıcılarına 'Bunu affedebilir misiniz?' diye sorarak yaptığı paylaşımında genç kadın, "İkisi de sarhoştu, bunun tam bir öpüşme olmadığını söyledi. Bunu o başlattı ama hemen bana itiraf eden ve çok özür dileyen kişi oydu. Ona tamamen güvendim" sözleriyle anlattı.

    Kocasının kendisine bu öpücüğün samimi bir tartışma sırasında bir anda gerçekleştiğini ve ne düşündüğünü bilmediğini söylediğini eklediğini söyleyen kadın kocasına inanmayı seçtiğini ifade ederken sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü onunla aynı fikirde değildi.

    Paylaşım kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu çok iğrenç ve bunu ne kadar mantıkla açıklamaya çalışsa da, eğer bunu kız kardeşinle yapabiliyorsa onun gerçekten başka neler yapabileceğini düşünmekten korkuyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İkisiyle de işim biterdi. Bu çok büyük bir ihanet. Kız kardeşimin hemen gelip bana söylememesine çok kızardım." yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Aldatma ihanet
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