Sosyal medyayı sallayan görüntüler! Kocasının sevgilisiyle sokak ortasında yüzleşti... Genç kadın ayaklarına kapanıp özür diledi

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler olurken çok konuşuldu. Görüntülerde bir kadın yolda diz çökmüş halde görüntülendi. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde yerde diz çöken kadının kocasıyla ilişki yaşadığı için diğer kadından özür dilediği iddia edildi.

"KOCAM DUYMASIN"

Yasak aşkın taraflarından olan kadının kendisinin de evli olduğunu ve kocasının bu durumu duymaması için diğer kadına yalvardığı da iddia edildi. Görüntülere yansıyan konuşmada dizlerinin üzerine çöken kadının, "Lütfen bunu kocama söylemeyin. Benim bir ailem var. Onun bozulmasını istemiyorum. Kocam duymasın" dedi.

Kendisine yalvaran kocasının sevgilisine ise genç kadın, "Ben cömert bir insan değilim. Sen bana nasıl davranırsan, ben de sana öyle karşılık vereceğim. Ailemi mahvettin ben de senin aileni mahvedeceğim. Bir ailen var ve böyle şeyler mi yapıyorsun?" diye konuştu.