Sosyal medyayı yıktı! Benzin doldururken verdiği tepkiyle viral oldu! İşte çok konuşulan video: "Bittik, bittik"

Akaryakıt fiyatlarındaki artış Haziran ayının ilk gününde de devam etti. Sosyal medyanın gündeminde de son yapılan zamlar yer aldı. Çok sayıda kullanıcı depolarını artık fulleyemeyeceklerini dile getirirken bir kullanıcının, "Bu video güldürürken aynı zamanda düşündürüyor." notunu düştüğü paylaşım rekor izlenmeye ulaştı.

"BEN BİR DAHA EVDEN ÇIKMAYACAĞIM"

Akaryakıt istasyonunda çekilen videoda benzin alan bir vatandaş annesinin fiyatlara verdiği tepkiyi kaydetti. Videoda, doldurulan benzinin fiyatını izleyen annesine, "Dilini mi yuttun, niye konuşmuyorsun?" diyen gence, annesi "Ben bir daha dışarı çıkmayacağım. 200 bin liraya dolduruyorduk. 2 milyar mı olacak?" demesi çok sayıda kullanıcının ilgisini çekti. Şivesi ve verdiği tepkilerdeki doğallıyla beğenilen kadın, çok sayıda kullanıcı tarafından desteklendi.

"BİTTİK, BİTTİK"

Videonun devamında arka arkaya, "Bittik, bittik" diye isyan eden kadına benzin istasyonundaki çalışan, "Ne oldu teyze?" diye soruyor. Önceden 200 liraya Yozgat'a gittiğini belirten kadın "Evden çıkmayacağım" artık diyor. Benzincinin de kadına, "Ben yürüyerek gidiyorum" demesi üzerine kadın "En iyisini yapıyorsun" karşılığını veriyor.

