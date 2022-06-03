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  4. Sosyal medyayı yıktı! Benzin doldururken verdiği tepkiyle viral oldu! İşte çok konuşulan video: "Bittik, bittik"

Sosyal medyayı yıktı! Benzin doldururken verdiği tepkiyle viral oldu! İşte çok konuşulan video: "Bittik, bittik"

03.06.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatlarındaki artış vatandaşları zorlamaya devam ediyor . Sosyal medyanın da gündeminde olan zamlarla ilgili kimi kullanıcılar tepkilerini eğlenceli videolarla gösteriyor. Son olarak benzin doldururken annesini kayda alan bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı çok sayıda beğeni aldı. Şivesiyle ve tepkileriyle dikkat çeken kadının benzin çalışanıyla diyaloğu da güldürdü. İşte o anlar...

Akaryakıt fiyatlarındaki artış Haziran ayının ilk gününde de devam etti. Sosyal medyanın gündeminde de son yapılan zamlar yer aldı. Çok sayıda kullanıcı depolarını artık fulleyemeyeceklerini dile getirirken bir kullanıcının, "Bu video güldürürken aynı zamanda düşündürüyor." notunu düştüğü paylaşım rekor izlenmeye ulaştı.

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"BEN BİR DAHA EVDEN ÇIKMAYACAĞIM"

Akaryakıt istasyonunda çekilen videoda benzin alan bir vatandaş annesinin fiyatlara verdiği tepkiyi kaydetti. Videoda, doldurulan benzinin fiyatını izleyen annesine, "Dilini mi yuttun, niye konuşmuyorsun?" diyen gence, annesi "Ben bir daha dışarı çıkmayacağım. 200 bin liraya dolduruyorduk. 2 milyar mı olacak?" demesi çok sayıda kullanıcının ilgisini çekti. Şivesi ve verdiği tepkilerdeki doğallıyla beğenilen kadın, çok sayıda kullanıcı tarafından desteklendi.

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"BİTTİK, BİTTİK"

Videonun devamında arka arkaya, "Bittik, bittik" diye isyan eden kadına benzin istasyonundaki çalışan, "Ne oldu teyze?" diye soruyor. Önceden 200 liraya Yozgat'a gittiğini belirten kadın "Evden çıkmayacağım" artık diyor. Benzincinin de kadına, "Ben yürüyerek gidiyorum" demesi üzerine kadın "En iyisini yapıyorsun" karşılığını veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 39 yorum
ev sahipleri evlerinin kiralarını yüksek tutunca hemen yasa çıkart ama mazuta benzune lu-p-ye maximum zam yapılsın ete sucuğa çaya şekere pazara bakkala saymadım daha
kalın harfler ilede yazsan bizi kaileye alan yok emin ol bu yorumları bizlerden başka okuyanda yoktur nasıl bu kadar kaddar olunur nasıl bir düşünce anlayışıdır
yaşasın deliriyoruz
Elekterikl arabalar çıkarsa kurtarırsın tezoş..yoksa köyde bulabilirsen EŞŞEK Getirecen..Yakıtı(yol boyunda var).plaka-ruhsat istemez.arıza virmez.
Eşekle katırla da olmaz artık. Saman ve yem fiyatları da yakıt fiyatları gibi ikiye üçe katladı
elektrik sanki bedava
senin yem fiyatlarından haberin yok heral

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