Beyaz Tv'nin sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz bugün yayın saatinde ekrana gelmedi. Programı her gün izleyenler ise Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi? Söylemezsem Olmaz yayın saati mi değişti? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Konu hakkında açıklama programın sunucularından Bircan Bali'den geldi...

SÖYLEMEZSEM OLMAZ NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Söylemezsem Olmaz bugün Beyaz Tv yayın akışında yer almasına rağmen yayınlanmadı.

Konu hakkında resmi açıklamayı ise programın sunucularından Bircan Bali yaptı. Bali sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

'Yayınımız yaşanan teknik bir aksaklık sebebi ile bugün yayınlanmamıştır. Yarın 8:45'te görüşmek üzere.'



