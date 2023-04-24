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Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi? Söylemezsem Olmaz yayın saati mi değişti?

24.04.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz bitti mi, neden yok gibi soruların yanıtları tüm program takipçileri tarafından merak ediliyor. Bircan Bali, Pınar Eliçe ve Ebru Şancı'nın yorumlarıyla ekrana gelen program bugün yayın akışında yer almasına rağmen yayınlanmadı. Programın yayın saatinde ekrana gelmesi akıllara soru işaretleri getirdi. Peki, Söylemezsem Olmaz ne zaman yayınlanacak, yayın saati mi değişti? İşte tüm merak edilenler...

Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi? Söylemezsem Olmaz yayın saati mi değişti?

Beyaz Tv'nin sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz bugün yayın saatinde ekrana gelmedi. Programı her gün izleyenler ise Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi? Söylemezsem Olmaz yayın saati mi değişti? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Konu hakkında açıklama programın sunucularından Bircan Bali'den geldi...

SÖYLEMEZSEM OLMAZ NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Söylemezsem Olmaz bugün Beyaz Tv yayın akışında yer almasına rağmen yayınlanmadı.

Konu hakkında resmi açıklamayı ise programın sunucularından Bircan Bali yaptı. Bali sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

'Yayınımız yaşanan teknik bir aksaklık sebebi ile bugün yayınlanmamıştır. Yarın 8:45'te görüşmek üzere.'

brican baki

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Söylemezsem Olmaz Pınar magazin

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