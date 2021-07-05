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Söylentisi bile şaşırttı: PES 2022 ücretsiz olabilir!

05.07.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konami'nin yeni futbol oyunu PES 2022 için bekleyiş sürüyor. Oyun editörü Andy Robinson'ın son podcast'indeki iddiası ise şaşırtıcı bir şekilde PES 2022'nin oynaması ücretsiz (Free-to-play) bir oyun olabileceği yönünde.

Söylentisi bile şaşırttı: PES 2022 ücretsiz olabilir!

PES (Pro Evolution Soccer) oyun serisi, birçok kişinin FIFA serisine nazaran tercihi oluyor. Ancak son yıllarda PES'in popülerliğinin azaldığına yönelik yaygın bir söylenti var. Konami ise efsaneleşen futbol oyun serisini geliştirmek için çabalıyor. Hatta şirket, şaşırtan bir hamleyle geçtiğimiz yıl yeni bir oyun çıkartmadı, bunun yerine bir güncelleme sundu ve PES 2022'ye odaklandı. PES 2022'nin nasıl olacağı merak edilirken, oyun hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

PES 2022 ÜCRETSİZ OLACAK İDDİASI

Editör Andy Robinson, son podcast'inde PES 2022'nin oynaması ücretsiz (Free-to-play) bir oyun olacağını ve Konami'nin oyunu gerçekten de değiştireceğini iddia etti.

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Robinson konu hakkında daha fazla ayrıntı vermedi ve bir kaynak da belirtmedi. Sadece duyduğunun bu olduğunu aktardı. Yani Robinson, iddiasını sağlam temellere dayandırmadı. Bu yüzden asılsız bir iddia olma ihtimali var. Buna rağmen PES 2022'nin ücretsiz olacağının ima edilmesi birçok kişiyi şaşırtmayı başardı.

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