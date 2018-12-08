Söz 63. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Söz'de Derya ve Yavuz'un büyük yüzleşmesi!

Söz 63. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz'ün yeni bölümünde neler olacak? Söz, 10 Aralık 2018 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle Star TV'de olacak. Tim üyeleri yeni bir operasyona çıkıyor. Kılık değiştirerek terör örgütüne operasyon yapan tim üyelerini zorlu ve tehlikeli bir görev bekliyor.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz, kendini yaralayanlardan intikamını alacak mı?

Erdem’in evinde yaşanan patlama herkesi acıya boğar. Karabatak ve Tim haberi alır almaz Erdem’in yanına koşar ama acı haber hepsinin yüreğine bir bıçak gibi saplanacaktır.

Tarık, Yavuz’u ortadan kaldırmak için yaptığı planın tıkır tıkır işlediğini sanır. Ama Yavuz bu yolda yalnız değildir. Yaraları iyileşip kendine geldiğinde onu öldürmeyen kurşunları tek tek sahiplerine iade etmek için yemin eder. İlk hedefi ona bu hain tuzağı kuran Tarık’tır…

Sami ve Dragan ülke sınırında yeni kurulacak bir devlet umuduyla çalışmalarına hız vermiştir. Çaresiz insanların topraklarını satın almak için büyük bir katliama hazırlanmaktadırlar.

Karabatak, patlamanın intikamını almak için saldırıyı yapanın peşine düşer. Ama bu yola çıkarken ne Tim ne de komutana haber verir. Yalnız ve her şeyi göze alarak, onlara bu acıyı yaşatanlardan hesap soracaktır. Karabatak’ın bu hamlesi büyük bir kriz yaratsa da Tim, onu canı pahasına çıktığı bu yolda yalnız bırakmayacaktır.

