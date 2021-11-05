AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bir milletvekilinin şehit ailesine küfretmesini şiddetle kınıyoruz

Sözcü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"SAYGISIZLIKTIR"

Öte yandan Çelik açıklamasında "Bu değerli aileler bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Bu ailelerin acısı ile hemhal olmak, onları anlamak yerine ağza alınmayacak hakaretler savurmak saygısızlıktır..." dedi.

"DERHAL ÖZÜR DİLEMELİDİR"

Çelik açıklamasında "Bu saygısızlığı yapan kişi şehit ailesinden, tüm şehit ailelerinden ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir.

Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar. — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 5, 2021



