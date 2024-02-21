Sözleri dikkat çekmişti! Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

Yerel seçimlerde CHP'nin Ankara'dan aday olarak gösterdiği mevut belediye başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında "Bu seçimde adaylığımızın erken açıklanması nedeniyle Ankara’da biraz afişlerimizi astık. Başladılar ‘Bunların parası nereden geliyor?’ Benim Adım Mansur Yavaş. Bir kuruş belediyenin parası o pankartların içerisinde yok. İl Başkanlığı ödüyor bunun hesabını. İsteyen herkes faturasını inceleyebilir. Ama herkes şeffaf olacak. Bütün seçim harcamalarının hesabını açık açık internetten yayınlayacak. Belediye başkan adayları mal beyanlarını açıklayacak. Ben açıklıyorum bugün. Bütün belediye başkanları, görev yapanlar. Görevi devraldığında serveti neymiş, şimdi serveti ne olmuş bunları açıklayacaklar. Bu halkın parasıdır. Bu hesabı herkes vermek zorundadır" demişti.

MAL VARLIĞINI AÇIKLADI

Mansur Yavaş, kendi internet sitesinden eşinin ve kendisinin mal varlığını açıkladı. Paylaşılan belgede Yavaş ve eşinin 2019 ve 2024'teki mal varlığı yer aldı.

İşte o belge:









