HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sözleri dikkat çekmişti! Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

Sözleri dikkat çekmişti! Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
21.02.2024 20:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Belediye başkan adayları mal beyanlarını açıklayacak. Görevi devraldığında serveti neymiş, şimdi serveti ne olmuş bunları açıklayacaklar" demişti. Yavaş kendi internet sitesinden kendisinin ve eşinin mal varlığını açıkladı.

Sözleri dikkat çekmişti! Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

Yerel seçimlerde CHP'nin Ankara'dan aday olarak gösterdiği mevut belediye başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında "Bu seçimde adaylığımızın erken açıklanması nedeniyle Ankara’da biraz afişlerimizi astık. Başladılar ‘Bunların parası nereden geliyor?’ Benim Adım Mansur Yavaş. Bir kuruş belediyenin parası o pankartların içerisinde yok. İl Başkanlığı ödüyor bunun hesabını. İsteyen herkes faturasını inceleyebilir. Ama herkes şeffaf olacak. Bütün seçim harcamalarının hesabını açık açık internetten yayınlayacak. Belediye başkan adayları mal beyanlarını açıklayacak. Ben açıklıyorum bugün. Bütün belediye başkanları, görev yapanlar. Görevi devraldığında serveti neymiş, şimdi serveti ne olmuş bunları açıklayacaklar. Bu halkın parasıdır. Bu hesabı herkes vermek zorundadır" demişti.

MAL VARLIĞINI AÇIKLADI

Mansur Yavaş, kendi internet sitesinden eşinin ve kendisinin mal varlığını açıkladı. Paylaşılan belgede Yavaş ve eşinin 2019 ve 2024'teki mal varlığı yer aldı.

İşte o belge:

GG4MN4XWoAAnx2u

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galata Kulesi yarından itibaren ziyarete kapanıyor! Galata Kulesi yarından itibaren ziyarete kapanıyor!
CHP listeleri geç vermişti! O partiden seçime gireceklerCHP listeleri geç vermişti! O partiden seçime girecekler
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi belli oldu!Türkiye'nin Washington Büyükelçisi belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş ankara büyükşehir belediye başkanı Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Çalışma süresini 40 saate düşürdüler! İmzalar atıldı

Çalışma süresini 40 saate düşürdüler! İmzalar atıldı

Sevgilisini arabanın içinde başka bir adamla bastı! Anbean ifşaladı

Sevgilisini arabanın içinde başka bir adamla bastı! Anbean ifşaladı

CHP listeleri geç vermişti! O partiden seçime girecekler

CHP listeleri geç vermişti! O partiden seçime girecekler

Trabzon açıklarında şüpheli tekne alarmı! SAS'lar imha etti, Valilik'ten açıklama

Trabzon açıklarında şüpheli tekne alarmı! SAS'lar imha etti, Valilik'ten açıklama

Hikayesi tüyler ürpertti! 20 Şubat 2024'te bir kez daha öldü

Hikayesi tüyler ürpertti! 20 Şubat 2024'te bir kez daha öldü

Sapık muhtar! Konya'da 'swinger' partileri: 14 yaşındaki kıza yaptıkları mide bulandırdı

Sapık muhtar! Konya'da 'swinger' partileri: 14 yaşındaki kıza yaptıkları mide bulandırdı

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.