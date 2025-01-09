Sözleri sosyal medyada çok konuşuldu! Kullanıcıları ikiye böldü: "Bu maaştan az kazanıyorsanız yeni bir iş bulmanız gerekiyor"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta yaptığı paylaşımla Alice Raspin isimli bir kadın sosyal medya kullanıcıları arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Enflasyonla maaşların eşleşmediğini söyleyen Raspin, "Üzgünüm ama yılda 37.000 ABD dolarıyla (yaklaşık 1.308.209 TL) hiçbir şey yapamıyorum. Başkentte yaşayan ve bir çocuğu olan 28 yaşında biri olarak kirada oturuyorum ve bir ev için para biriktiriyoruz. Eğer yıllık kazancınız 37 bin ABD dolarından azsa yeni bir iş bulun" dedi.

TikTok kullanıcısı, 37.000 dolarlık bir iş ilanı veren herhangi bir şirketin, bunun bir çalışan için tatmin edici bir ücret olduğunu düşünüyorsa hayal gördüğünü söyledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Raspin'in gönderisini yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Alice, sana %100 katılıyorum. Yılda 80 bin doların yaşanabilir bir ücret olduğunu bile düşünmüyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Geçimini sağlayamıyorsan harcama alışkanlıklarını yeniden ayarlamalısın" yorumunda bulundu.