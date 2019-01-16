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Spider Man Avrupa gezisinde! Spider-Man: Far From Home’dan ilk fragman geldi

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SİNEMA TV  | 16.01.2019 08:53 | Son Güncelleme

Marvel'ın merakla beklenen Spider-Man: Far From Home (Örümcek-Adam: Eve Dönüş 2) filminden ilk fragman yayımlandı.

Spider Man Avrupa gezisinde! Spider-Man: Far From Home’dan ilk fragman geldi

2019 Marvel yılı olacak! Captain Marvel, Avenger derken yeni nesil Spider Man de ilk kez kendini gösterdi. Spider-Man'in yeni filmi Spider-Man: Far From Home'dan ilk fragman ve poster yayınlandı.

Spider-Man: Far From Home'un konusu ise şöyle: Peter Parker arkadaşları ile birlikte yaz tatili için Avrupa gezisine çıkar. New York'tan fazlasıyla uzakta olan Peter ve arkadaşlarının başı orada da belaya girer. Bu kez de Peter Parker'ın arkadaşlarını Quentin Beck, yani namı diğer Mysterio'nun gazabından koruması gerekmektedir. Yolları Nick Fury ile Avrupa'da kesişen Peter Parker'ın başına gelmeyen kalmayacak.

Avengers'ın geçtiğimiz yıl vizyona giren filmi Avengers: Sonsuzluk Savaşı'nda Thanos, tüm Sonsuzluk Taşları'nı ele geçirmesinin ardından Sonsuzluk Eldiveni yardımıyla evrendeki canlıların bir kısmını yok etmişti. Avengers ekibinden yalnızca Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow ve Hawkeye sağ kalmıştı. Bu durumda toz olanlar arasında bulunan Spider-Man'in yeni filmi Far From Home'un akibeti Infinity War filmlerinin ikincisi olacak olan ve Far From Home'dan önce, 26 Nisan'da vizyonda göreceğimiz Avengers: Endgame filmi ile belirlenebilir.

Spider-Man: Far From Home (Örümcek-Adam: Eve Dönüş 2) 5 Temmuz 2019’da sinemalarda!

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Spider-Man: Far From Home Örümcek-Adam: Eve Dönüş 2 fragman

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