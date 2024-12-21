Spor salonuna kıyafetsiz sadece boya sürerek geldi! Bir gören bir daha baktı: "Sosyal deney"

MYNET|DIŞ HABERLER Kick fenomeni Natalie Reynolds vücut boyalarını kullanarak kendisine bir spor takımı yaptı. Tamamen kıyafetsiz olmasına rağmen üzerinde kıyafet varmış gibi görünen görüntüsü kafaları karıştırmaya yetti. "Sosyal deney" olarak nitelendirdiği kıyafet seçimi olay yaratan fenomen isim tepkilerin odağına da yerleşti.

SPOR SALONUNDAN KOVULDU

Spor salonu yetkilileri fenomen ismin kıyafet tercihini görünce gözlerine inanamadı ve 'Üzerinizde kıyafet yoksa buradan gitmeniz gerekiyor' şeklinde bir uyarı yaptı. Ancak fenomen isim spor salonu personeline üzerinde kıyafet olduğunu iddia etti. İkili arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GECİKMEDİ

Klip kısa sürede eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülerin uygunsuz olduğunu belirtti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "O adam %100 haklıydı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir adamın spor salonunda böyle dolaştığını düşünün, kovulup ömür boyu yasaklanırdı" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Spor salonuna çalışmak için gidilir, boyalı kıyafetleri göstermek için değil. Ömür boyu spordan men edilmeli" yorumunda bulundu.