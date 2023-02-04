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  4. Spor salonunda ağırlık kaldırırken bir anda kilitlendi! Ağırlığın altında kalan kadının yardım çığlıklarına koştular

Spor salonunda ağırlık kaldırırken bir anda kilitlendi! Ağırlığın altında kalan kadının yardım çığlıklarına koştular

04.02.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada spor yapan bir kadına ait görüntüler kısa sürede viral olmayı başardı. Spor yaptığı anları kendi cep telefonu kamerasıyla kaydeden kadın ilginç görüntülere imza attı. Spor görüntüleri kısa bir süre sonra yardım çığlıklarıyla beraber bir kurtarma operasyonuna dönüştü.

Sosyal medyada bir spor salonundan çekilerek paylaşılan görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Halter ile eğilip kalkma hareketleri yapan kadın birkaç tekrardan sonra yorulmaya başladı. Eğildikten sonra omuzlarındaki ağırlıkla ayağa kalkmayı başaramayan kadın çevredekilerden yardım istedi.

SESİNİ GEÇ DUYDULAR

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O anlarda omzundaki ağırlıkla birlikte yere çöken kadın çevredekilerden çığlık çığlığa yardım istedi. Sonunda bir kadının yardım sesini duymasıyla birlikte omzundaki ağırlıktan kurtuldu. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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spor sosyal medya Halter

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