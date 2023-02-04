Spor salonunda ağırlık kaldırırken bir anda kilitlendi! Ağırlığın altında kalan kadının yardım çığlıklarına koştular

Sosyal medyada bir spor salonundan çekilerek paylaşılan görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Halter ile eğilip kalkma hareketleri yapan kadın birkaç tekrardan sonra yorulmaya başladı. Eğildikten sonra omuzlarındaki ağırlıkla ayağa kalkmayı başaramayan kadın çevredekilerden yardım istedi.

SESİNİ GEÇ DUYDULAR

O anlarda omzundaki ağırlıkla birlikte yere çöken kadın çevredekilerden çığlık çığlığa yardım istedi. Sonunda bir kadının yardım sesini duymasıyla birlikte omzundaki ağırlıktan kurtuldu. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.