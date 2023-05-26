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  4. Spor salonunda ortalık bir anda karıştı! Soyunup insanlara saldırmaya başladı... Kimse ne olduğunu anlamadı

Spor salonunda ortalık bir anda karıştı! Soyunup insanlara saldırmaya başladı... Kimse ne olduğunu anlamadı

26.05.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki bir spor salonunda kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. İsmi açıklanmayan bir adam boks dersi sırasında üzerindekileri çıkartarak bir anda çevredeki insanlara saldırmaya başladı. Olaya polis müdahale etti ve adamı tutukladı.

Spor salonunda ortalık bir anda karıştı! Soyunup insanlara saldırmaya başladı... Kimse ne olduğunu anlamadı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletininin Midtown Miami bölgesindeki bir spor salonunda yaşanan olay sosyal medyada çok konuşuldu. Boks dersi aldığı sırada bir anda kıyafetlerini çıkartarak yarı çıplak kalan adam etrafına yumruklar sallamaya başladı. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri adamı tutukladı.

KİŞİSEL ANTRENÖRÜNÜN SÖZLERİ SİNİRLENDİRDİ

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Spor salonu personeli müdahale etmeden önce öfkeli adam diğer üyelere saldırdığı ifade edildi. Öfkeli adamın saldırdığı üyeler arasında tekerlekli sandalyesinde oturan yaşlı bir adamın olduğu belirtildi. Polis olaya ilişkin açıklamasında adamın boks dersinde zorlandığı ve kişisel antrenörünün sözlerine sinirlenerek çevresindekilere saldırdığı ifade edildi.

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Amerika kavga spor salonu

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