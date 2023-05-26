Spor salonunda ortalık bir anda karıştı! Soyunup insanlara saldırmaya başladı... Kimse ne olduğunu anlamadı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletininin Midtown Miami bölgesindeki bir spor salonunda yaşanan olay sosyal medyada çok konuşuldu. Boks dersi aldığı sırada bir anda kıyafetlerini çıkartarak yarı çıplak kalan adam etrafına yumruklar sallamaya başladı. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri adamı tutukladı.

KİŞİSEL ANTRENÖRÜNÜN SÖZLERİ SİNİRLENDİRDİ

Spor salonu personeli müdahale etmeden önce öfkeli adam diğer üyelere saldırdığı ifade edildi. Öfkeli adamın saldırdığı üyeler arasında tekerlekli sandalyesinde oturan yaşlı bir adamın olduğu belirtildi. Polis olaya ilişkin açıklamasında adamın boks dersinde zorlandığı ve kişisel antrenörünün sözlerine sinirlenerek çevresindekilere saldırdığı ifade edildi.