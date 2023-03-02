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  4. Spor salonunda taciz anları saniye saniye kameralara yansıdı! Kendisine saldıran adamı döverek kurtuldu

Spor salonunda taciz anları saniye saniye kameralara yansıdı! Kendisine saldıran adamı döverek kurtuldu

02.03.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida’daki bir spor salonunda vücut geliştirme sporcusu Nashali Alma isimli bir kadının tacize uğradığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Genç kadın tacizcisini döverek saldırganın elinden kurtulmayı başardı. Kimliği Xavier Thomas-Jones olarak açıklanan 25 yaşındaki saldırgan suçunu itiraf etti.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir spor salonunda yaşanan taciz olayı ülke gündemine yerleşti. Saldırganla boğuşma anları saniye saniye güvenlik kamerasına kaydedilen kadın spor salonundan çıktıktan sonra durumu polise bildirdi. Genç kadın saldırgandan şikayetçi olurken ifadesinde, “Bu salonda daha önce de spor yaptığını gördüm. Spor yapmak istediğini sandım. Bana zarar vereceğini düşünmedim” dedi.

YUMRUKLARDAN SONRA PES ETTİ

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Genç kadına saldırdığını ve onu kaçırmak istediğini itiraf eden Xaiver Thomas-Jones isimli saldırgan kadının kendisine attığı yumruklar sonucunda pes etti. Hakkında taciz ve adam kaçırma suçlarından dava açılan Jones’in 15 yıla yakın hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

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Amerika taciz spor salonu

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