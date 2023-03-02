Spor salonunda taciz anları saniye saniye kameralara yansıdı! Kendisine saldıran adamı döverek kurtuldu

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir spor salonunda yaşanan taciz olayı ülke gündemine yerleşti. Saldırganla boğuşma anları saniye saniye güvenlik kamerasına kaydedilen kadın spor salonundan çıktıktan sonra durumu polise bildirdi. Genç kadın saldırgandan şikayetçi olurken ifadesinde, “Bu salonda daha önce de spor yaptığını gördüm. Spor yapmak istediğini sandım. Bana zarar vereceğini düşünmedim” dedi.

YUMRUKLARDAN SONRA PES ETTİ

Genç kadına saldırdığını ve onu kaçırmak istediğini itiraf eden Xaiver Thomas-Jones isimli saldırgan kadının kendisine attığı yumruklar sonucunda pes etti. Hakkında taciz ve adam kaçırma suçlarından dava açılan Jones’in 15 yıla yakın hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.