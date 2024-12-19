Spor salonundaki kıyafet kurallarını anlatınca sosyal medyada gündem yarattı! "Sadece bu şekilde giyinebilirsiniz"

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralyalı sosyal medya fenomeni Caitlin Emiko, New York'taki bir gününü takipçileriyle paylaştı. Bir spor salonuna giden Emiko salon yetkilileri tarafından kıyafetinin uygunsuz bulunması üzerine şaşırdı ve bunu sosyal medyadan sormak istedi. Spor salonunun kendi kıyafet kuralları olduğundan söz eden Emiko, "Herkes siyah kıyafetler giymek zorunda. Sadece bu şekilde giyinebilirsiniz. Diğerlerinin arasında havalı görünmüyorum" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Spor salonunda kıyafet yönetmeliği var, bu çılgınlık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben zaten bunu yapıyorum, bu sayede ne giyeceğimi düşünmeme gerek kalmıyor ve siyah her zaman bana yakışıyor, kendimi iyi hissetmesem bile spor salonuna gidiyorum" yorumunu yaptı.