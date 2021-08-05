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Spor Smart izle! Spor Smart kaçıncı kanal? Spor Smart internetten nasıl izlenir? İşte frekansları…

05.08.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayınlandığı Spor Smart kanalının frekans bilgileri paylaşıldı. Spor Smart izlemek için D-Smart platformuna üye olmak gerekiyor. D-Smart’ın Aile Spor Paketi’ne üye olduktan sonra Spor Smart kanalından yayınlanan maçlar izlenebiliyor.

Spor Smart izle! Spor Smart kaçıncı kanal? Spor Smart internetten nasıl izlenir? İşte frekansları…

Toplamda 210’dan fazla kanal yer alan D-Smart Aile Spor Paketi’ne aylık üyelik ücreti ile üye olunuyor. Belli bir ücreti ödedikten sonra Spor Smart kanalı açılıyor. Spor Smart kanalını internetten izlemek de mümkün oluyor.

SPOR SMART NASIL İZLENİR?

D-Smart’ta bulunan Spor Smart 77. kanalda bulunuyor. Spor Smart izleyebilmek için D-Smart’ın 'Aile Spor Paketine üye olmak gerekir.

SPOR SMART İNTERNETTEN İZLENİR Mİ?

D-Smart GO üyeliği bulunanlar, internetten, cep telefonundan ya da tabletlerinden maç yayınlarını izleyebilir.

D-SMART AİLE SPOR PAKETİ'NİN ÜYELİK BİLGİLERİ

76 HD, toplam 210'dan fazla kanal bulunan D-Smart Aile Spor Paketi'nde premium spor kanalları ve özel çocuk kanalları yer alıyor. Aylık 33 TL ödeyerek üye olunan pakette aktivasyon ve iç kurulum ücretsizdir. İlk 5 ay mega paket kanallarının hediye edildiği pakette, abone olunan ay ve sonraki ilk ayın bedeli ücretsiz. Bunların yanında D-Smart GO da hediye…

SPOR SMART FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frenaks bilgileri şöyle:

Polarizasyon: H - Yatay

Frekans: 12245

SR: 27500

Kapsama: Doğu

Modülasyon: 8PSK

Sistem: DVB-S2

FEC: 5/6

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