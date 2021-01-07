Spotify hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

İsveç asıllı bir müzik aplikasyonu olan Spotify, son yılların en popüler müzik uygulamasıdır. Spotify, dünya genelinde en büyük çevrim içi müzik servisi olmayı da başarmış durumda. Spotify, her gün aynı şarkıları dinlemekten sıkılan müzikseverlerin farklı tarzda birçok şarkıyı keşfetmelerine imkan tanıyor. Kullanıcılarının ruh haline göre şarkı seçme fırsatı sunan Spotify'ı ücretli veya ücretsiz olarak kullanmak mümkün. Spotify'a "Premium" olarak abone olan kullanıcılar istedikleri anda ve istedikleri yerde hiçbir kısıtlama yaşamadan çevrim içi şarkı dinleme olanağı sağlar. Spotify popülaritesini her geçen gün arttırmayı başaran bir uygulama olsa da bazı kullanıcılar Spotify hesap silme işlemini merak ediyor. Bu yazımızda, Spotify hesap kapatma ve Spotify üyelik silme işlemlerini detaylıca anlattık. Spotify hesap nasıl silinir, gelin birlikte öğrenelim. Spotify Kalıcı Hesap Silme İşleminden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

Spotify hesap silme işleminden, yani Spotify üyeliğinizi tamamen silmeden önce dikkat edilmesi gereken bazı durumlar söz konusu. İşte, Spotify üyelik silme işleminden önce bilmeniz gerekenler...

Spotify hesabınızı ücretsiz olarak silmeniz mümkün. Spotify ücretsiz hesap silme işlemini gerçekleştirdikten sonra sahip olduğunuz kullanıcı adını kaybedersiniz. Daha sonra tekrar Spotify hesabı açmak istediğinizde kullanıcı adınızı yeniden kullanamazsınız. Farklı bir kullanıcı adı belirlemeniz gerekecektir.

Spotify hesabınızı kalıcı olarak kapattıktan sonra daha önce kaydettiğiniz bütün müzik ve müzik listelerini kaybedersiniz.

Spotify hesap silme işleminden sonra belirlediğiniz çalma listeleri kaybolacaktır.

Spotify uygulamasının farklı bir özelliği de kişileri takip edebilmek ve takipçi kazanabilmektir. Spotify hesap silme işleminden sonra kazandığınız bütün takipçileri de kaybedersiniz.

Eğer Spotify genel kullanıcı, yani ücretsiz Spotify üyesi değilseniz ve Premium üyesiyseniz hesabınızı silmeden önce bu üyeliğinizi iptal etmeniz gerekir. Spotify Hesap Silme Nasıl Yapılır? Spotify hesabınızı kalıcı olarak silmek istiyorsanız bu işlemi uygulama üzerinden gerçekleştirmek mümkün değil. Spotify hesap kapatma işlemini telefonda tarayıcı veya bilgisayar üzerinden yapabilirsiniz. Bu işlem içinse aşağıda listelediğimiz adımları takip etmeniz yeterli. Öncelikle, Müşteri Hizmetleri ve Destek sayfasına gidin ve sayfada yer alan "İletişim Formu" seçeneğine tıklayın. Bu adımda hesabınız açık değilse kullanıcı adı ve şifrenizi girmenizi isteyecektir. Uygulamada oturum açtıktan sonra karşınıza çıkan sayfadaki "Hesap" bölümüne tıklayın. Bu adımdan sonra karşınıza çıkan "Hesabımı kapatmak istiyorum" seçeneğini seçin. Daha sonra "Hesabı kapat" butonuna basın. Açılan yeni sayfada yeniden "Hesabı kapat" seçeneği çıkacaktır. Bu seçeneği tekrar seçin ve Spotify hesap silme işleminize devam edin. Hesabı kapat adımından sonra Spotify size "Bu doğru hesap mı?" başlığının altında kapatmaya çalıştığınız hesabın bilgilerini sunacaktır. Sağ altta yer alan "Devam" seçeneğini seçin. Spotify kalıcı hesap silme işlemini yapmadan önce Spotify hesabınızı kapattıktan sonra neler olacağını gösteren bir yazı ile karşılaşırsınız. Bu adımda verilenleri okuyarak sol altta "Anlıyorum" seçeneğinin yanında bulunan küçük kutucuğa tıklayın.

Küçük kutuyu işaretledikten sonra aktif hale geçen "Devam" seçeneğini seçin. Bir önceki adımda "Devam" seçeneğini seçtikten sonra Spotify, hesabınızda kayıtlı olan mail adresine bir onay e-postası gönderir. E-posta adresinize giderek gelen mail üzerindeki "Hesabımı kapat" butonuna basmanız gerekecektir. Eğer Spotify hesabınızı tamamen kapatmak istiyorsanız gelen e-postayı 24 saat içerisinde onaylamanız gerekiyor. Bu süreyi doldurduğunuz taktirde Spotify hesap kapatma işleminiz gerçekleşmez. Vermiş olduğumuz bu adımları sırasıyla dikkatli bir şekilde takip ettiğinizde Spotify hesabınızı kolaylıkla kapatabilirsiniz. Tüm bu işlemleri yapmadan da Spotify hesap silme bağlantısına tıklayarak Spotify hesap kapatma sayfasına direk olarak ulaşabilir ve hesap silme işleminizi çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Spotify kalıcı hesap silmek için TIKLAYINIZ! Spotify Kalıcı Hesap Silme İşleminden Sonra Neler Olur? Yazımızın başında da belirtiğimiz gibi Spotify kalıcı hesap sime işleminden sonra kullanıcı adınızı tekrar kullanamazsınız. Aynı kullanıcı adınızla daha sonra yeni bir hesap açmanız mümkün olmaz.

Hesap silme işlemini yaptıktan sonra daha önce oluşturduğunuz hiçbir çalma listesine ulaşamazsınız.

Beğendiğiniz şarkılara ulaşma imkanınız olmaz.

Spotify hesabınızı kalıcı olarak sildiğiniz taktirde kazandığınız bütün takipçileri kaybedersiniz.

Spotify uygulaması, hesabınızı kapattığınız taktirde neler olacağını hesap silme adımlarından birinde zaten kendisi gösteriyor. Kısaca belirtmek gerekirse, Spotify'da tamamen hesap silme işleminden sonra uygulama üzerinden yaptığınız hiçbir işleme tekrar ulaşmanız mümkün olmuyor. Spotify Üyelik Silme veya Hesap Kapatma İşlemi Geri Alınabilir Mi? Spotify hesap kapatma işleminden sonra uygulama yeni bir bağlantı linkini kayıtlı olan e-posta adresinize gönderir. Bu bağlantı hesabınızı yeniden etkinleştirmenizi sağlar. Ancak verilen bağlantı yalnızca 7 gün içerisinde kullanılabilir. Verilen bu süre içerisinde bağlantıyı tıklamadığınız durumda hesabınız kalıcı olarak kapatılır ve hiçbir şekilde yeniden etkinleştirilmez. Spotify üyeliğiniz tamamen kaldırıldıktan sonra uygulamayı tekrar kullanmak isterseniz eskisinden farklı bir kullanıcı adıyla yeni kayıt oluşturarak tekrar kullanıma başlayabilirsiniz. Hesap sildiğiniz anda tüm verilerinizi kaybedeceğiniz Spotify'da, çalma listelerinizi kaybetmemek için bir seçenek de mevcut. Daha önce bahsettiğimiz üyelik silme işlemindeki "Hesabı kapat" adımını geçmeden önce yan tarafında çalma listelerinizi kaydetmenizi sağlayan bir alan bulunur. Bu adımda sağ tarafta bulunan "Free hesabını koru" butonuna tıkladığınızda çalma listelerinizi sonsuza kadar kaydetmiş olursunuz.